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Ferrolterra

Impulso a Ferrolterra con más de 116.000 euros para la puesta en valor del patrimonio militar

La Diputación licita cuatro proyectos vinculados a uno de sus planes de sostenibilidad turística en destino

Redacción
24/04/2026 20:21
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de abril
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de abril
Diputación
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Con el objetivo de consolidar la comarca como un referente del turismo sostenible y cultural, la Diputación ha sacado a licitación cuatro nuevos proyectos que suman una inversión de 116.226,87 euros. Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sustentabilidade Turística en Destino ‘Centro Histórico de Ferrol e o Patrimonio Militar da Costa Ártabra’ y buscan revitalizar el legado defensivo de la zona, al mismo tiempo que fomentan la eficiencia energética y el transporte ecológico.

El presidente del organismo, Valentín González Formoso, subrayó el valor estratégico de estas futuras intervenciones, que buscan aprovechar el carácter que ofrecen las antiguas instalaciones militares para generar nuevas oportunidades económicas y sociales. Formoso también aclaró que estas obras, que dispondrán del apoyo económico de los fondos europeos NextGeneration, suponen una hoja de ruta integral para conectar la riqueza histórica de Ferrolterra con las demandas medioambientales actuales.

Así las cosas, entre las actuaciones previstas se encuentra la mejora de las conexiones entre el Castelo da Palma y el resto de baterías costeras. El propósito de estos trabajos, que se acometerán en el municipio de Ares (con una inversión de 48.399,99 euros), es asegurar que tanto los residentes como los turistas puedan acceder a estas fortificaciones de forma segura y accesible, preservando siempre la armonía del entorno natural.

Por su parte, Valdoviño será escenario de dos iniciativas distintas. La de mayor impacto, presupuestada en 38.124,78 euros, consistirá en la creación de una senda ciclista destinada a unir los núcleos de Rodo y Ariño. Con esta infraestructura se pretende incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y de ocio en uno de los polos turísticos de la comarca. A esta intervención se suma una partida de algo más de 4.000 euros para el suministro de nuevos postes de balizamiento a lo largo de la ruta costera, lo que permitirá a los senderistas orientarse con mayor facilidad.

Iluminación

Además, el ente provincial invertirá algo más de 25.000 euros en la ciudad de Ferrol para renovar el alumbrado de la casa consistorial, ubicada en la Praza de Armas, con el fin de implementar un sistema lumínico moderno que minimice la huella energética del edificio.

Desde la Diputación indican que las empresas que deseen ejecutar estas obras tienen de plazo hasta el próximo jueves, 30 de abril, para presentar sus ofertas formales.

Promoción del Xeoparque Cabo Ortegal y Santo André de Teixido como destinos sostenibles

La Diputación ha organizado un viaje de prensa para promocionar el Camiño Vello a Santo André de Teixido, una de las rutas de peregrinación más singulares de Galicia. El objetivo fue poner en valor el Xeoparque Cabo Ortegal y consolidar este itinerario histórico como un referente de turismo sostenible, especialmente de cara a la celebración del Xacobeo 2027.

Durante la visita –en la que tomó parte el vicepresidente de la institución, Xosé Regueira, acompañado por alcaldes de la zona y representantes del territorio reconocido por la Unesco–, se destacaron hitos geológicos como los acantilados de Vixía de Herbeira y la playa de Teixidelo, además de la gastronomía local y proyectos de recuperación patrimonial.

El responsable provincial agradeció el interés de los medios y destacó la relevancia del enclave, “un lugar mítico da provincia”, asegurando que “queremos que se converta nunha referencia para aquelas persoas que buscan a través dos camiños programar a súa ruta de viaxe anual”.

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