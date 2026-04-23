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Ferrolterra

Desarticulado un grupo criminal en Ferrolterra que perpetraba robos en establecimientos

El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ferrol ha estado a cargo de la investigación

Redacción
23/04/2026 19:23
Los ladrones volveieron a entrar rompiendo la misma luna que la semana pasada
La cafetería Avenida sufrió dos robos en cuestión de días
Jorge Meis
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El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ferrol ha desarticulado por completo a un grupo criminal que operaba en la demarcación perpetrando diferentes robos en establecimientos de hostelería de Ferrolterra.

En concreto, después de meses de investigación, los individuos han sido detenidos tras procederse a la explotación de la operación y este viernes serán puestos a disposición del Juzgado de Ferrol, que ha decretado secreto de sumario en la causa.

Robos exprés

El modus operandi del grupo criminal podría ser coincidente con la oleada de robos "exprés" que se han venido produciendo también en la ciudad naval, afectando igualmente a locales como el Corchea o la cafetería Avenida, en la plaza de España, así como La Bodega de la Estrella en Esteiro y el Rueiro das Meninas en Canido.

Los ladrones volveieron a entrar rompiendo la misma luna que la semana pasada

Los robos exprés en la hostelería ferrolana se ceban con el café Avenida, al que entran por segunda vez

Más información

Fundamentalmente actuaron en los meses de febrero y marzo, también en la Cafetería Teima de Fene, logrando acceder a estos lugares rompiendo el cristal a modo de butrón. Los sospechosos iban encapuchados y se dirigían a las máquinas tragaperras, siendo el principal botín que se llevaban de cada robo.

Butrón en el Rueiro das Meninas este martes

Dos encapuchados entran de madrugada al Rueiro das Meninas con un butrón

Más información

Ahora tendrá que ser la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón y el Juzgado los que se encarguen de dirimir si el grupo criminal desarticulado por la Guardia Civil podría ser también el que sembró el miedo y la indignación entre la hostelería ferrolana.

Otras detenciones

Cabe recordar que la Policía Nacional detuvo, a finales de febrero, a dos personas a las que se acusaba de robos con fuerza en locales, con las máquinas de cambio como principal objetivo y causando graves daños en los establecimientos, tanto en el exterior como en su interior. No obstante, la oleada de hurtos "exprés" en la ciudad se intensificó después de esa fecha.

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