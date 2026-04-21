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Ferrolterra

Un total de ocho proyectos de empresas turísticas de Ferrolterra contarán con ayudas de la Xunta

Turismo de Galicia busca apoyar actuaciones que redunden en un embellecimiento del litoral

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/04/2026 21:51
El Cámping Playa Raso es uno de los beneficiarios
El Cámping Playa Raso es uno de los beneficiarios
Daniel Alexandre
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El Diario Oficial de Galicia recogió esta semana –concretamente, en su edición correspondiente al pasado lunes 20 de abril– la resolución de la convocatoria de subvenciones a establecimientos turísticos para acometer actuaciones que contribuyan a una mayor integración con el paisaje y respeto de los valores medioambientales, así como la mejora de la fachada y la corrección de impactos paisajísticos en zonas costeras, cooperando, de esta manera, en el embellecimiento del litoral. 

El ejecutivo autonómico, a través de Turismo de Galicia, concedió un total de 117 ayudas por un valor de 4,56 millones de euros y, de ellas, ocho se corresponden con iniciativas de empresas ubicadas en las comarcas de Ferrol y Ortegal.

Así las cosas, según la información facilitada por el organismo autonómico, dispondrán de estas aportaciones los establecimientos Casa do Morcego y La Gallega (Valdoviño), Granja Labrada y Altesor (Mañón), Finca dos Mares (Ferrol), Cámping Playa Raso (Ares), Hotel Chips (Narón) y Apartamentos Turísticos Auga (Fene).

Líneas de actuación

Desde el ejecutivo gallego recuerdan que esta línea de subvenciones se enmarca en las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) del Plan territorial de sostibilidade turística de Galicia.

Estas suponen grandes líneas de actuación: mejoras en eficiencia energética –instalaciones de iluminación para reducir el consumo–, digitalización de recursos con potencial turístico –transformación digital, desarrollo de códigos QR o de herramientas para conocer antes de visitar el destino– y actuaciones sobre la fachada turística del litoral –revestimientos y pintados, carpinterías y cerrajerías, acabados exteriores de cubiertas, cierres de parcelas, etc.–.

El objetivo de estas aportaciones, financiadas al 100% por los fondos europeos NextGeneration, es reforzar la competitividad del sector y contribuir a la conservación de uno de los principales activos de las comarcas.

Además de los establecimientos de las áreas de Ferrol, Eume y Ortegal, en la provincia de A Coruña contarán con estas aportaciones otros 34 proyectos más, situados en los municipios de A Coruña, Arteixo, Boiro, Cabana de Bergantiños, Miño, Muxía, Noia, Oleiros, Outes, O Porto do Son, Ribeira y Sada.

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