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Ferrolterra

Dos centros de Ferrolterra, premiados en la fase gallega del certamen de la agencia espacial

El CPI San Sadurniño y el IES de Ortigueira recibieron sendos galardones

Redacción
21/04/2026 22:40
cansat
Elaboración de una simulación de un satélite
EC
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La fase autonómica del certamen CanSat organizado por la Axencia Espacial Europea, dirigido a estudiantes de entre 14 y 19 años, dejó en la comarca varios premios a los proyectos presentados por centros educativos. 

Si bien fue el IES Aquis, de Caldas de Reis, quien resultó ganador de la fase gallega del certamen y representará a la Comunidad en la fase nacional del concurso el próximo mes de mayo, otros dos centros educativos de la comarca han sido valorados en este concurso.

De este modo, el CPI San Sadurniño consiguió el premio al mejor logro técnico, por su proyecto Nouscan 12. Por su parte, el IES de Ortigueira se alzó con un premio honorífico con la propuesta Chatarrín.

Premio honorífico para el CPR Ayala de Narón en el programa de la Agencia Espacial Europea

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La final del certamen tuvo lugar en el aeródromo As Gaivotas de Cerceda y los equipos finalistas defendieron sus proyectos ante el jurado que, analizadas sus intervenciones, los satélites diseñados y las medidas que llevaron a cabo con ellos, seleccionaron a los premiados.

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Un Cansat es una simulación de un satélite integrada dentro del volumen y peso de una lata de refrescos. Durante los meses de preparación, los estudiantes siguieron el procedimiento como si se tratarse de un proyecto espacial.

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