Ferrolterra

Unha vintena de entidades reciben apoio da Deputación pola súa actividade cultural musical

A cuantía total das axudas é de case medio millón de euros, para os 120 colectivos da provincia

Redacción
20/04/2026 21:24
O Real Coro Toxos e Froles celebrando o seu 110 aniversario | CEDIDA
O Real Coro Toxos e Froles, unha das entidades beneficiadas 
EC
A Deputación da Coruña vén de resolver a concesión provisional das axudas que o organismo provincial concede no marco das subvencións do programa FO213/2026, destinado a corais polifónicas, bandas de música populares e entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato. Entre elas atópanse unha vintena de asociacións de Ferrolterra.

A cuantía total das axudas suma 463.394 euros para este 2026, distribuidas nun total de 120 entidades da provincia.

Nesta convocatoria, o importe máximo concedido ascende a 13.500 euros, mentres que a contía mínima é de 1.500 euros.

Entre as asociacións, agrupacións, rondallas e entidades das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal atópanse a Banda de Gaitas do Ortegal, a Banda de Música de Cedeira, a Coral Polifónica Ferrolana A Magdalena, a Coral Polifónica San Salvador de Pazos, A Asociación cultural Airiños da Capela, a Coral Chorima de Castro e a Asociación cultural musical Sementeira, ambas de Narón; a Rondalla Sonidos del Alba de Ferrol, Trovadores de Ares, a asociación cultural Vai Rañala meu!, de Sedes, a asociación cultural e recreativa Amigos de la música de As Pontes, a asociación cultural e folclórica Orballo de Pontedeume, rondalla de Cariño, Banda de gaitas Airiños de Fene, Coral polifónica eumesa, Coral polifónica ortegana, Coro de Espasante, o Real Coro Troxos de Froles de Ferrol a Rondalla ferrolá Só Elas e a sociedade cultural , recreativa e deportiva O Pote de Maniños, en Fene.

A deputada de Cultura do organismo provincial, Natividade González, manifestou que o obxecto destas axudas é “fomentar a promoción de actividades e investimentos nos campos da música tradicional e popular, adaptándonos ás necesidades destas entidades e colectivos culturais, pezas chave na dinamización sociocultural dos concellos”.

