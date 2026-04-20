Un proyecto de musealización unificará los centros del Xeoparque

Mapa aéreo de los centros incluidos en el proyecto de musealización Diputación

La red de centros de interpretación del Xeoparque Cabo Ortegal contará próximamente con una imagen renovada y cohesionada. Y es que la Diputación de A Coruña ha sacado a licitación un proyecto de musealización enmarcado en su Plan de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD), que contará con el apoyo económico de los fondos europeos NextGeneration. El objetivo de la actuación es dotar a los distintos centros de un servicio de producción expositiva conjunta, con la finalidad de que en estos espacios se traslade un relato del Xeoparque atractivo, riguroso y comprensible para todos los visitantes.

Así las cosas, el alcance geográfico del proyecto abarca diversos recursos turísticos de la zona, con intervenciones en el Museo Mares de Cedeira, el Castelo da Concepción (también en el municipio cedeirés), el Castelo de Moeche, el Océano Surf Museo de Valdoviño y el Claustro del Concello de Ortigueira. Además, para asegurar que la promoción alcance a todos los rincones del territorio reconocido por la Unesco, se incluye también el aprovisionamiento de tres expositores portátiles que irán destinados a las localidades de Cariño, Cerdido y San Sadurniño, que no disponen de un centro de interpretación propio.

Tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas –las empresas pueden consultar los detalles y presentar sus ofertas hasta el día 28–, la adjudicataria tendrá que hacerse cargo de diversas líneas de acción, destacando la elaboración y producción de los contenidos e imágenes, así como la traducción de los textos, junto con la producción, suministro e instalación de todo el mobiliario expositivo.

La Diputación desbloquea el proyecto para recuperar la Casa da Bastona de Porto do Cabo Más información

Para garantizar la excelencia y veracidad de la información, el documento exige que todos los contenidos sean supervisados por el Comité Científico de la Asociación para a Xestión do Xeoparque Cabo Ortegal. El organismo provincial pretende sensibilizar a la población local y a las personas visitantes de lo que significa ser un Xeoparque de la Unesco, subrayando los valores del territorio y la necesidad de conservar sus recursos mediante modos de vida respetuosos con el entorno.

Mientras, en el apartado museográfico, el proyecto se basará en módulos expositores idénticos para todos los centros, construidos con marcos de madera de pino tratada en autoclave y barnizada al agua, lo que garantiza su durabilidad. Estos soportes albergarán paneles de composite de aluminio impresos digitalmente y contarán con una iluminación LED oculta en su parte superior. Asimismo, la experiencia inmersiva se enriquecerá mediante la instalación de un monitor de 32 pulgadas con resolución Full HD en cada espacio, destinado a proyectar un audiovisual introductorio sobre las singularidades geológicas y paisajísticas del territorio.

El documento también detalla adaptaciones singulares pensadas para espacios concretos, como es el caso del Océano Surf Museo, donde se creará un atril continuo de cuatro metros y medio fijado en la barandilla exterior, para que el público pueda admirar el Atlántico mientras interactúa con la información.

Impulso al tejido productivo del Xeoparque con la marca KB0 Ortegal Más información

Para llevar a cabo los trabajos, que requieren de un equipo especializado formado por un coordinador y dos técnicos con experiencia acreditada en musealización, el contrato estipula un plazo de ejecución estimado de tres meses desde su formalización. El presupuesto asciende a 72.861,24 euros, impuestos incluidos.