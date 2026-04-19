Casi 50 proyectos de Ferrolterra, Eume y Ortegal optan a las ayudas del programa Leader

Un momento de la charla de Seitura 22 en el municipio de San Sadurniño Concello

Una vez concluido el plazo de solicitud de las ayudas del programa Leader, se ha constatado un alto interés en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, con una participación elevada y un fuerte impulso al desarrollo rural, por parte de las personas emprendedoras en este entorno, como se destaca desde Seitura 22, Grupo de Desarrollo Rural encargado de la gestión de estas subvenciones.

De este modo, se indica que se presentaron 59 proyectos en el ámbito territorial de Ferrol, Eume y Ortegal, que suman una inversión global de 8.818.149,17 euros, lo que pone de manifiesto el interés por impulsar nuevas iniciativas económicas y sociales en la zona.

Más allá de los 10 proyectos de alojamiento turístico presentados y que constituyen el sector de actividad mayoritario, destacan, en la medida en que están íntimamente relacionados con la implementación de la Estratexia de desenvolvemento rural (EDLP) de Seitura 22, así como con las propuestas de cooperación Leader que coordina la Asociación, varias tipologías de proyectos diferentes.

Así, se contemplan nueve relativos a la incorporación a la actividad agraria o consistentes en la transformación y comercialización de producto local, que inciden en la Línea Estratégica de “Apoiar a transición cara un sistema agroalimentario territorializado” y que desde Seitura apoyan igualmente con los proyectos de cooperación www.norural y el de Comedores Escolares Sustentables.

Otras seis iniciativas están directamente relacionadas con la eficiencia energética, así como con la promoción de la generación eléctrica ciudadana integrándose en la Línea Estratégica de “fomentar un entorno sostible e integrador”. Algunos de estos son resultado del trabajo llevado a cabo a través del proyecto de cooperación Redenerxía.

Finalmente, destacan otras dos propuestas no productivas fruto de la iniciativa de cooperación de “compostaxe descentralizado e inserción sociolaboral”.

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Desde Seitura 22, se valora la respuesta a la convocatoria, teniendo en cuenta que esta edición duplicaba el importe disponible de la anterior, que ascendía hasta los 1.043.000 euros, y que, además, el número de solicitudes superó ampliamente el de anteriores convocatorias, gracias a la implicación de los Concellos y entidades asociadas en la difusión de las ayudas, explican desde el grupo de desarrollo rural.

El proceso de evaluación de estos proyectos ya ha comenzado y la resolución provisional está prevista para los próximos meses.

Las ayudas Leader, cofinanciadas por fondos europeos, autonómicos y estatales, continúan siendo un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo equilibrado del territorio, apoyando iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida en medio rural, tal y como explican desde Seitura 22, que lleva años trabajando con estos proyectos.