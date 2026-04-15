El programa Fogar Vivo dejó más de 145.000 euros en Ferrol, Eume y Ortegal la pasada convocatoria

Aneiros y Freire en su visita a una vivienda de Pontedeume Xunta

La Xunta de Galicia concedió en Ferrolterra un total de 239 ayudas, por un importe de 145.000 euros, en la anterior convocatoria del programa Fogar Vivo, una iniciativa que busca movilizar la vivienda de alquiler accesible. Así lo indicó la delegada territorial del gobierno autonómico en Ferrol, Martina Aneiros, durante una visita en Pontedeume a una beneficiaria de estas subvenciones, en la que estuvo acompañada por la directora en el área de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire.

“Con programas como este, o goberno galego segue avanzando en materia de vivenda nun momento no que é un dos temas máis importantes para a cidadanía”, aseveró Aneiros, que recordó que las personas propietarias que se acojan a esta iniciativa podrán contar con aportaciones de hasta 16.000 euros por vivienda –de los que 11.000 serán para la rehabilitación y mejora de la misma, incluidos gastos de renovación de electrodomésticos–.

La delegada aclaró, asimismo, que el programa se divide en tres modalidades diferentes de ayudas: una para hacer frente al coste de la contratación de seguros por la falta de pago de rentas o multirriesgo de hogar, una segunda para adecuar y reparar la vivienda, y otra para este mismo fin pero en los casos de que se alquile a menores de 36 años, personas con hijos menores de edad o dependientes a su cargo. “Ademais, neste último caso, haberá unha axuda adicional de 2.000 euros, sempre que se obtivera a axuda de rehabilitación e mellora da vivenda”, expone la Delegación territorial.

Entre los requisitos, figuran el que la vivienda no haya sido arrendada en los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud; que se destine a alquiler accesible, al menos, durante cinco o hasta siete años en el caso de personas jurídicas; y que las rentas mensuales no superen los 700 euros (Ferrol), 600 (Narón), 550 (Ares, As Pontes, Cedeira, Fene y Mugardos) o 450 euros, en el resto de municipios de Ferrolterra.