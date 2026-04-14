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Ferrolterra

Últimos días para solicitar las subvenciones del Bono Emancípate de la Xunta

Las cuantías, de 1.500 o 3.000 euros, se hacen efectivas en un monedero virtual para compras en comercios

Redacción
14/04/2026 22:30
Martina Aneiros, junto a una de las beneficiarias
Martina Aneiros, junto a una de las beneficiarias
Xunta
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Hasta el 30 de abril –o hasta que se acabe el crédito– permanece abierto el plazo para que los jóvenes menores de 36 años soliciten las ayudas del Bono Emancípate de la Xunta, una medida que busca contribuir a sufragar los gastos derivados de la decisión de abandonar el domicilio familiar e independizarse.

Así lo recordó la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, durante la visita a una de las beneficiarias de estas aportaciones en la última convocatoria. La representante autonómica destacó, precisamente, la gran acogida que tuvo esta medida, que hizo que la partida destinada a estas subvenciones se incrementase de los dos hasta los tres millones de euros actuales –el ejecutivo que dirige Alfonso Rueda recibió más de 3.700 solicitudes–. Cabe señalar que las cuantías van de los 1.500 euros que reciben los arrendatarios hasta los 3.000 para las personas que adquiriesen una vivienda –en ambos casos, con posterioridad al 30 de abril de 2025 y antes de que culmine el periodo de solicitudes– .

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Una vez concedida la ayuda, los importes se hacen efectivos en una tarjeta monedero virtual que los beneficiarios pueden usar, hasta el 31 de diciembre, en establecimientos de venta de mobiliario, electrodomésticos, tiendas de decoración, así como otros locales especializados y grandes superficies que dispongan de tiendas en Galicia, “apoiando así tamén ao tecido comercial e á economía local”, aseveró Martina Aneiros.

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