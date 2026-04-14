Queserías del Eume vuelve a situar uno de sus quesos entre los mejores del país

El queso de tetilla de Queserías del Eume ya fue premiado a nivel mundial Cedida

Queserías del Eume sigue haciendo los mejores quesos del país, y así lo reconocen en las diferentes ferias a las que concurren con algunas de sus exquisitas creaciones. En esta ocasión han logrado situar a su queso de la DOP Tetilla entre los finalistas de la categoría, relativa a las elaboraciones con leche cruda y pasteurizada de vaca joven. Los de As Pontes han conseguido así la medalla de bronce del certamen, que se celebra en Madrid estos días, en el marco de la feria de alimentación Salón Gourmets.

El hecho de haber quedado entre los tres mejores de su grupo les otorga ahora el pase a la gran final, en la que se elegirá al ganador absoluto, este jueves, de modo que los de As Pontes optan todavía a este último galardón.

Los de As Pontes optan a conseguir el premio de Mejor Queso de España 2026

En total han sido 100 los quesos que se dieron cita en la primera fase de la final, celebrada este lunes, en la que 40 jueces de todo el mundo fueron los encargados de escoger, mediante una cata a ciegas, los tres mejores de cada categoría. En la siguiente fase, la del jueves, serán ya la mitad de los expertos los que volverán a catar las creaciones que han logrado el oro, plata y bronce, candidatos todos ellos a convertirse en el Mejor Queso de España 2026.

Detalle del queso de la DOP Tetilla que opta al galardón Queserías del Eume

Cabe destacar que en esta edición han sido un total de 801 los productos presentados a la XVI edición del certamen Gourmet Quesos, cuya semifinal se celebró el pasado 18 y 19 de marzo. De entre todos ellos se han escogido 100 quesos distribuidos en veinte categorías diferentes.

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Como es habitual, los expertos catadores han tenido en cuenta cuestiones como el sabor o el aspecto, centrándose en la corteza del producto, el color, la textura, olor, sabor, regusto o persistencia de cada una de las muestras presentadas.

Calidad reconocida en todo el mundo

No es nuevo que esta pequeña empresa familiar sea distinguida por la gran calidad de los productos que elaboran, tanto en certámenes nacionales como internacionales. Sin ir más lejos, su queso de la DOP Tetilla se hizo merecedor de una de las medallas de oro de los World Cheese Awards en 2020, entre otras muchas distinciones que llegaron en años sucesivos en este mismo evento internacional. También otras creaciones como 'Mirador do Eume' o 'A Zoca' han sido distinguidos en diferentes eventos del país y del extranjero.

Falta ver si este jueves llegará un galardón más que sumar a su meritoria lista de premios. El último de ellos, esa medalla de bronce conseguida este lunes en el Salón Gourmets.