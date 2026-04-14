La Xunta saca a concurso 89.645 metros cuadrados de suelo industrial en Ortigueira y Cedeira

Vista aérea del Parque Empresarial Ortigueira Xestur

El gobierno autonómico presentó este lunes un nuevo concurso público para comercializar un total de 357 parcelas de suelo empresarial de titularidad autonómica, que suman en su conjunto cerca de 800.000 metros cuadrados. De ellos, 89.645 se ubican en Ferrolterra, concretamente, en los parques empresariales de Ortigueira y Cedeira.

El Consello de la Xunta dio luz verde a las bases que regirán este proceso, que incorpora nuevas herramientas para adaptar la venta a la realidad del mercado e incentivar la implantación de nuevas firmas, facilitando al mismo tiempo la ampliación de las ya existentes. Se trata de la oferta pública permanente, que permitirá presentar solicitudes sin depender de nuevas convocatorias, y de la adjudicación directa, con la que el ejecutivo gallego busca facilitar proyectos estratégicos o dar salida a parcelas que no tenían demanda previa.

En el primero de los casos se encuentran los 41 terrenos propiedad de Xestión do Solo de Galicia (Xestur) en Ortigueira, que suman una superficie global de 48.768 metros cuadrados. Sobre las mismas, la Xunta explica que “admtirase unha maior flexibilidade nas condicións de pagamento, inluíndo fórmulas de carencia ou pagamento aprazado, sempre que se acredite a equivalencia económica co prezo bonificado de referencia”.

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También las 38 situadas en el parque empresarial cedeirés, en el que “transcorreron máis de oito anos sen procesos de venda nin interese empresarial”, señala al respecto la Consellería de Economía e Industria. En el caso de estos 40.877 metros cuadrados en total, “admitiranse ofertas á baixa respecto do prezo bonificado de saída, sempre coa exixencia dun aval [que deberá mantenerse por un periodo de tres años] pola diferenza”, aclara la Xunta.

Desde el ejecutivo que dirige Alfonso Rueda indican que, una vez recibida una propuesta, esta será publicada en la web de Xestur por un periodo de 15 días, “para permitir a concorrencia doutros posibles interesados”. La decisión final repercutirá en el consejo de administración de esta sociedad pública, que valorará, entre otras cuestiones, la creación de empleo, la actividad planteada, la viabilidad del proyecto o el refuerzo de la cadena de valor del parque empresarial.

Así las cosas, la Xunta justifica este nuevo modelo en su refuerzo de la política de movilización de suelo empresarial. “O obxectivo é ofrecer máis solo, con maior flexibilidade e con mellores condicións económicas para atraer investimento, favorecer a creación de emprego e impulsar o desenvolvemento industrial”.