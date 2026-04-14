El dragado en los muelles de Barallobre y Pontedeume comenzará esta primavera

José Antonio Álvarez, en su comparecencia Xunta

Portos de Galicia comenzará esta primavera las obras de dragado en los puertos de Barallobre, Pontedeume y Miño. Así lo confirmó el presidente del organismo dependiente de la Xunta, José Antonio Álvarez, durante la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo, en la que destacó la importancia de estas actuaciones “non só para a súa recuperación de calado, senón tamén, en moitos casos, para o abrigo da frota”, remarca la Consellería do Mar.

En este sentido, el responsable aseveró que los trabajos beneficiarán a casi 300 embarcaciones profesionales y náutico-recreativas, con una inversión conjunta de 940.000 euros, cifra a la que se suman los 120.000 de los estudios ambientales previos y los 235.000 del programa de vigilancia ambiental.

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Las intervenciones en estos tres muelles se contrataron de manera conjunta por sus características similares y proximidad, y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses.

En total, se dragará un volumen estimado de 38.000 metros cúbicos de áridos –6.715 en el puerto fenés, 16.000 en el eumés y 15.000 en el miñense–, para lo que será necesario emplear una draga de cuchara que transportará el material extraído hasta un punto de vertido en alta mar.