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Ferrolterra

La Mancomunidad apoya las demandas del comité sobre el próximo plan industrial

La parte social explicó sus propuestas a los representantes de los municipios

Redacción
13/04/2026 23:16
Pleno Mancomunidade con comité Navantia
Pleno del organismo supramunicipal, este lunes
Concello de Ferrol
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La Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol mostró durante la reunión celebrada este lunes en el Consistorio de la plaza de Armas su apoyo a las reivindicaciones del comité de empresa de Navantia para el próximo plan industrial.

Las propuestas son las mismas que se han llevado a las sesiones plenarias a lo largo de las últimas semanas en toda la comarca y también a otras instancias como la Delegación del Gobierno.

Una amplia representación del comité pudo explicar cuáles son las medidas concretas que debe incluir la hoja de ruta de la compañía pública para los próximos años –hasta 2029, coincidiendo con la vigencia del convenio colectivo– con el objetivo de consolidar su posición en el mercado internacional.

En la declaración institucional, como se recordará, se incide en la importancia vital que la industria naval tiene para Ferrolterra y la urgencia de acometer las inversiones precisas para “afrontar o futuro e para non cometer os erros do pasado” que provocaron graves crisis económicas y laborales.

En el caso concreto de los astilleros de la ría, el texto subraya que la construcción de un dique cubierto complementario a la Fábrica Digital de Bloques que se está acabando de desarrollar debe ser prioritaria, así como otro para Reparaciones.

Turbinas y el impulso a la eólica marina en Fene o un plan de incorporaciones que se adapte al pico de trabajo que se espera para la próxima década son otras cuestiones que el comité de Ferrol considera determinantes para apuntalar el futuro del sector

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