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Ferrolterra

Éxito de asistencia a la concentración de SOS Sanidade

La movilización tuvo lugar frente al centro de salud Fontenla Maristany

Redacción
13/04/2026 23:28
Concentración Fontela Maristany da plataforma pola sanidade pública
Concentración este lunes en la plaza de España
Daniel Alexandre
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La concentración convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública reunió este lunes frente al centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol a decenas de personas que reclaman más inversión en Atención Primaria. 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de esta especialidad, los asistentes exigieron que sea “accesible, integral, comunitaria e de calidade”. Además de en Ferrol, hubo actos similares en muchos otros concellos de Galicia. 

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