Éxito de asistencia a la concentración de SOS Sanidade

Concentración este lunes en la plaza de España Daniel Alexandre

La concentración convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública reunió este lunes frente al centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol a decenas de personas que reclaman más inversión en Atención Primaria.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de esta especialidad, los asistentes exigieron que sea “accesible, integral, comunitaria e de calidade”. Además de en Ferrol, hubo actos similares en muchos otros concellos de Galicia.