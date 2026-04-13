El Foro Cidadán polo Ferrocarril organiza tres nuevas conferencias este mes

Los actos se celebrarán en el Ateneo Daniel Alexandre

El Foro Cidadán polo Ferrocarril organiza en las próximas semanas un segundo ciclo de conferencias que, como el primero, analiza diferentes aspectos relacionados con este medio de transporte, desde los patrimoniales hasta los operativos y socioeconómicos. Todas ellas se desarrollarán a las 19.00 horas y en la sede del Ateneo.

La primera sesión será mañana miércoles, día 15, y correrá a cargo de Carlos Henrique Fernández Coto, arquitecto especializado en patrimonio cultural y presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego –Apatrigal–, con una intervención titulada ‘Camiños de vida: sobre o tren de proximidade’.

La semana que viene, día 22, será el turno de Xaquín Morillo, activista por el ferrocarril de cercanías que abordará la nueva Lei de Mobilidade y su implantación en Ferrolterra.

Cierra el ciclo y el mes el miércoles 29 uno de los más destacados especialistas sobre el ferrocarril en Galicia, el ingeniero Xosé Carlos Fernández, con la ponencia ‘O que está perdendo Ferrol’.

Desde la plataforma constituida formalmente el año pasado para responder al deterioro de los servicios ferroviarios en la comarca se recuerda que todas estas actividades son de entrada libre y animan a la ciudadanía a participar. De ese modo quieren seguir sensibilizando e informando sobre “os beneficios sociais e económicos para as comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal de dispoñer duns servizos ferroviarios acordes coas prestacións correspondentes ao século XXI e que verdadeiramente faciliten unha mobilidade eficaz e sostible para os viaxeiros”.

Las conferencias son los siguientes actos de un calendario de actuaciones que se retomó el pasado sábado con un viaje reivindicativo desde la estación de Ferrol hasta el apeadero de Betanzos. En total, cerca de 200 personas, entre ellos los alcaldes de ambas localidades, participaron en la actividad.

Por otra parte, el Foro Cidadán está pendiente de cerrar la fecha de la reunión con el responsable institucional de Renfe en Galicia, Javier Pérez López, a quien le presentará las propuestas de horarios de los servicios que el considera necesarios.