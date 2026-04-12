Valdoviño y Fene a bocados: un mes de abril para saborear la comarca

Elaboración de la Cervecería Arrecendo de Fene Daniel Alexandre

La comarca arranca la temporada de primavera con dos citas ineludibles para los amantes de la buena mesa y el producto de proximidad. Desde el pasado viernes 10 de abril, los municipios de Valdoviño y Fene se vuelcan en sus respectivos concursos de tapas, dos iniciativas que pretenden dinamizar la economía local, reivindicar el talento de sus hosteleros y ofrecer una alternativa de ocio y turismo que une tanto a vecinos como a visitantes en torno a diversas creaciones culinarias a un precio irresistible: 2,5 euros.

Así las cosas, bajo el sugerente nombre de ‘Pasea e Tapea’, la localidad valdoviñesa se encuentra inmersa en la segunda edición de una propuesta que no deja de crecer. Y es que el Concello ha apostado en esta ocasión por abarcar prácticamente todo el territorio, con una ruta por 18 negocios de siete de las ocho parroquias que componen municipio –todas salvo Loira–.

Para el alcalde, Alberto González, el éxito de esta iniciativa radica en su capacidad de atracción. “Viene gente que no estaba acostumbrada a ir a estos establecimientos que ahora participan en el concurso. Es un atractivo más para conocer el local y el producto que elaboran”, explica. Las cifras respaldan esta expectación, ya que el regidor recuerda que en la primera edición, celebrada el año pasado durante solo tres días –cabe recordar que esta vez se extenderá durante tres fines de semana–, se depositaron aproximadamente 2.400 boletos en las urnas instaladas para la ocasión. Un volumen de público que el Concello busca consolidar mostrando la diversidad de su hostelería, que abarca desde restaurantes clásicos hasta formatos más singulares.

El regidor, Alberto González, estrenó el viernes el itinerario gastronómico por Valdoviño Concello

La mecánica de este certamen premia, además, a la clientela. Al aliciente de disfrutar de una buena elaboración se suma el de poder participar en el sorteo de tres cestas repletas de productos gastronómicos. Además, aquellos que logren sellar la tarjeta en la totalidad de los 18 negocios participantes, no solamente tendrán la posibilidad de votar por su tapa preferida, sino también de ganar una comida o cena valorada en 100 euros en el local que resulte ganador. “¿Dónde está la sorpresa?, ¿Dónde está el punto de transformación?, ¿Dónde está la pequeña diferencia? La gente puede mostrar su grado de satisfacción con los votos”, asevera González.

Además, el alcalde incide en que “no solamente es ‘ven a tapear’. Creo que esa es la clave en Valdoviño: pasear, conocer y descubrir también la parte gastronómica que ofrecemos”, concluye el regidor valdoviñés sobre un recorrido que incluye opciones muy variadas que combinan tradición y vanguardia.

Elaboración de O Castro, uno de los establecimientos que se sumaron en esta edición al ‘Pasea e Tapea’ valdoviñés Concello

Quienes deseen caer en la tentación de probar cualquiera de las propuestas pueden hacerlo en tres horarios diferentes, en función de los locales. En este sentido, los establecimientos que ofertan sus tapas los tres días –viernes y sábados de 20.30 a 22.00 y los sábados y domingos de 12.30 a 14.30– son Pide&Pika, Café Bar Piruliña, Os Dous de Sempre, Casa Marino, Campo García, Las Olas by Pantín, A Cepa, O Garaxe, Kami y Teleclub Vilaboa. Mientras, A Madriña, O Castro y Porta do Sol ofrecerán sus elaboraciones viernes y sábados de 20.30 a 22.00 horas y A Torre do Lago, O Bichesco, A Trasanquesa, Morriña y A Taberna do Puntal harán lo propio los sábados y domingos entre las 12.30 y las 14.30 horas.

Consolidación

Si Valdoviño representa la expansión de un formato joven en su segunda edición, Fene exhibe el éxito que cosechan este tipo de iniciativas con su XVI Concurso de Tapas, un clásico ya indiscutible del calendario del municipio que se prolongará hasta el 19 de abril.

En él tomarán parte siete establecimientos (Arrecendo, A Cantina da AVV de Limodre, Amarizaflor, Cafetería Bombay, Lembranza, O Son da Cociña y Pachamama), que también ofrecerán sus elaboraciones a un precio de 2,50 euros en horario de fin de semana: los viernes de 20.00 a 22.00 horas; los sábados entre las 13.00 y las 15.00, y desde las 20.00 a las 22.00 horas; y los domingos de 13.00 a 15.00.

Dos clientes disfrutando de la elaboración del Bar Pachamama de Fene, este sábado Daniel Alexandre

Para el Concello fenés, el arranque de esta propuesta ha superado las expectativas. Ángeles Coira, concejala de Promoción Económica e Turismo, asegura al respecto que “a resposta sempre é moi boa. A xente repite e veñen persoas de toda a comarca. Nos tres sitios aos que fun polo de agora había moitísima xente. De feito, no último no que estiven xa practicamente non lles quedaban petiscos da cantidade de xente que pasou”, expone la responsable municipal.

Esta buena acogida ciudadana responde a una cuidada planificación conjunta entre el sector hostelero de Fene y el Consistorio. “Temos unha reunión sempre antes de organizalo para ver exactamente cando eles prefiren ter a actividade”, explica Coira, que remarca la importancia de esta propuesta para otros sectores. “O comercio tamén o nota, porque a xente vén antes da hora, pasea… é unha proposta que dinamiza o concello bastante”, añade la concejala de Promoción Económica.

Los locales feneses no solamente se someterán a las votaciones populares, sino que sus creaciones serán evaluadas también por un jurado profesional para llevarse premios aportados por entidades como Eroski, la Cooperativa Santa María do Val y Establecimientos Aguilar.

Propuesta de la Cantina de la AAVV de Limodre Daniel Alexandre

Además, la clientela verá recompensada su participación gracias al apoyo del tejido comercial local. “Sempre temos moita sorte cos comercios e establecementos que participan... para nós é dicirlles que imos facer e sen ningún problema xa colaboran dende o principio”, agradece la concejala.

Así, completar la ‘Fenerruta’ por todos los establecimientos permitirá a los clientes optar a premios como un viaje de tres días y dos noches cortesía de Estrella Galicia, la limpieza de tapicería del coche en Ecolimpauto o tres meses de suscripción en Fitness Fene. “Vai completiño”, expone Coira. Por si fuera poco, las tarjetas depositadas dan acceso a sorteos independientes para quienes no puedan completar el itinerario, con regalos de negocios locales como Electroagro, Bodegas Barral, la Escuela de Música Bellón Maceiras, la imprenta San Esteban o las dos agencias de viajes del municipio.

Listado de locales y tapas de ambos municipios Diario de Ferrol

Más allá de la sana competencia entre fogones, las iniciativas de ambos Concellos constituyen una invitación a redescubir las localidades de la mano de la gastronomía. Y es que... ¿A quién no le gusta una buena tapa?