Olas de hasta cinco metros en la primera alerta naranja de la primavera, vigente también este domingo

Imagen de archivo de la costa de Estaca de Bares, en Mañón Jorge Meis

Después de una entrada en la primavera con un tiempo propicio que permitió, entre otras cosas, que la Semana Santa se desarrollase a pleno sol, este sábado se decretó la primera alerta naranja en Ferrolterra desde que se materializó el cambio estacional. Un aviso por oleaje que continúa hoy vigente y pasará a nivel amarillo el lunes.

En concreto, las olas podrán llegar a los seis metros de altura hasta las 15.00 horas de este domingo, cuando el nivel de la advertencia descienda, por estar entre un intervalo máximo de cuatro a cinco metros que se prolongará hasta las 6.00 horas del lunes. Este sábado, la boya de Estaca de Bares registró un pico de cinco metros, sin llegar al límite esperado en la predicción de MeteoGalicia.

Frío y lluvia

No obstante, lo que sí cumplió las expectativas fue la drástica baja de temperaturas, pasando de los 23 grados del viernes a la máxima de 14 grados en la ciudad de Ferrol. De hecho, en Monfero se midió una de las mínimas de Galicia, llegando a los 4,5º. Asimismo, la lluvia hizo acto de presencia en Ferrolterra a primera hora del día, apareciendo en el podio de toda la comunidad por un mayor número de litros acumulados: de los 18,3 de Cariño a los 5,8 de la urbe naval.

Arreglado el anemómetro

La estación meteorológica de Punta Candieira, en Cedeira, recuperó su anemómetro, el sensor con el que se mide la velocidad de un viento que en esa zona suele marcar máximos para toda la comarca de Ferrolterra, junto a Estaca de Bares, en Mañón, en Ortegal.

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Fue el pasado 30 de enero cuando, en plena sucesión de borrascas, el aparato dejaba de emitir datos a las 15.30 horas, cifrando su último registro en una racha próxima a los 100 kilómetros por hora, tal y como confirmaron desde MeteoGalicia, el organismo de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia que aglutina la red de observación en toda la comunidad.

Con incidencias salpicando bastantes de las estaciones a causa de los intensos fenómenos meteorológicos, no podían precisar cuándo se iba a poder arreglar y fueron 22 días los que tardaron en volver a poner en funcionamiento el sensor. En concreto, fue el 20 de febrero, a las 10.30 horas, cuando se registró de nuevo una medición: los 48,40 kilómetros por hora de una racha de viento en la zona.

Desde entonces, no hubo registros de tres cifras y solo en contadas ocasiones se aproximaron a los 90 km/h, dando cuenta de una situación estable y primaveral.