Ferrol reactiva las movilizaciones por la modernización del ferrocarril con un viaje a Betanzos

Parte de la comitiva antes de salir hacia Betanzos este sábado por la mañana Cedida

El Foro Cidadán polo Ferrocarril reanudó este sábado las acciones públicas para reclamar mejoras e inversiones en la línea ferroviaria entre Ferrol y A Coruña con un viaje reivindicativo hasta Betanzos que contó con la participación de los cuatro grupo políticos con representación en el pleno de la ciudad naval, incluido el alcalde, José Manuel Rey Varela, y con varias decenas de vecinos y vecinas –120 hicieron el viaje– que quisieron manifestar su malestar por el servicio y la infraestructura.

Una de las portavoces de la plataforma, la periodista Julia Díaz, explicaba antes de tomar el tren de las 9.10 hacia A Coruña, momento en el que estuvieron acompañados de las gaitas de Agarimo de Catabois, que “son moitas as necesidades que temos” con respecto a la conexión ferroviaria, por lo que es “fundamental manter a unanimidade e o pulso para conseguir que nos escoiten e que se poñan os medios para reverter esa situación que o único que fai é disuadir aos veciños e veciñas desta comarca de utilizar o tren como medio de desprazamento habitual”.

En esa línea, recordó que en junio del año pasado se redujeron servicios y que “se Galicia aínda non ten a alta velocidade en todas as cidades, nas cercanías estamos aínda máis castigados e esquecidos. Hai que tomar medidas porque, do contrario, a situación irá a peor”.

Sobre las reuniones de trabajo pendientes con los responsables del Ministerio de Transportes y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF–, Dopico recordó que, en el primer caso, está por fijar un encuentro con el secretario de Estado del ramo y que, en el caso del organismo, subrayó que “xa no seu momento nos dixeran que estaban a elaborar un plan, aínda que nós xa lles presentaramos outro para, cando menos, comezar a facer algo”. En ese sentido, Díaz subrayó que la sociedad comarcal “non está a pedir que se amañe todo de golpe, porque sabemos que hai unhas tramitacións e uns prazos, pero si que se dea un sinal de que se vai empezar a facer”. “O que queremos”, añadió antes de coger el tren, “non é só chamar a atención das administracións, senón tamén “sensibilizar á cidadanía” da importancia de defender este medio de transporte”.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, incidió, por su parte, en que en la ciudad hay “unanimidade en reclamar ao Ministerio de Transportes do Goberno de España un tren do século XXI e non pode ser que o desprazamento a A Coruña leve unha hora e quince minutos, mentres que entre A Coruña e Santiago sexa de menos de media hora. Non queremos máis que ninguén pero tampouco nos imos conformar con menos”.

El regidor se refirió además a los agravios en materia ferroviaria, alguno más reciente, como la “supresión da liña directa con Madrid” y el “abandono” de la infraestructura, por lo que considera llegado el momento de que el Ejecutivo central “dea pasos para reverter esa situación”.

“Temos moi claro que estamos todos unidos para defender a nosa cidade e o ferrocarril”, añadió, antes de lanzar una pulla al PSOE por no firmar la proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados –que recoge los nueve puntos acordados en el Foro Cidadán–. “Lamentamos ese silencio”, dijo antes de afirmar que “temos pendente un encontro co ministro de Transportes, Óscar Puente, para reclamarlle solucións”.

La comitiva que salió de Ferrol fue recibida en Betanzos por la alcaldesa, la socialista María Barral, que acompañó a las personas que secundaron el acto del Foro Cidadán desde la estación hasta el edificio del antiguo Concello, donde mostró su apoyo a las reivindicaciones de la plataforma. A las 13.15 horas, el grupo emprendió el viaje de vuelta.