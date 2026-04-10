Las oficinas de Turismo de Ferrolterra contarán con un apoyo de 187.668 euros de la Diputación

Un peregrino en el punto informativo de Neda Concello

La Diputación de A Coruña ha resuelto estos días la concesión de las ayudas para la contratación de personal técnico para las oficinas de Turismo, unas aportaciones que dejarán en Ferrolterra un total de 187.668,37 euros y que permitirán la apertura de estos puntos de información en 15 localidades de Ferrol, Eume y Ortegal. La inversión total en la provincia asciende a cerca de 800.000 euros, una cuantía con la que el organismo pretende ayudar a que se ofrezca un servicio de atención al visitante de calidad y profesional.

El vicepresidente, Xosé Regueira, destaca que los profesionales de estas oficinas son “o primeiro contacto que o viaxeiro ten co noso territorio; o seu traballo é fundamental para poñer en valor o patrimonio, a gastronomía e a paisaxe dos nosos concellos”, aseveró el responsable.

Un total de 187.150 euros provinciales para el personal de las oficinas de Turismo Más información

Las ayudas cubren desde la contratación directa hasta la externalización de servicios, garantizando que estos puntos informativos permanezcan operativos y atendidos por profesionales.

Así las cosas, las cuantías de las que dispondrán los Concellos de Ferrolterra oscilan entre los 10.017,88 euros que recibirá Fene hasta los 16.887,25 de Pontedeume. “O programa de subvencións responde a un compromiso coa equidade territorial”, explicó Regueira, haciendo hincapié en lo “especialmente importante” que resulta para las localidades más pequeñas, “que poderán manter equipos cualificados sen comprometer os seus orzamentos”.