Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

La Semana Santa dejó en el Xeoparque casi el 90% de las plazas cubiertas para actividades

La ocupación en el territorio reconocido por la Unesco fue del 61,29%

Redacción
10/04/2026 21:43
Una de las salidas por el Xeoparque la pasada Semana Santa
Una de las salidas por el Xeoparque la pasada Semana Santa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Xeoparque Cabo Ortegal realiza balance tras una Semana Santa cargada de actividades y experiencias de turismo activo. Tal y como explican desde el territorio reconocido por la Unesco desde 2023, la ocupación total fue del 61,29%, destacando la participación, especialmente, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, cuando se cubrieron el 87,5% de las plazas ofertadas.

A lo largo de estas jornadas se está realizando una encuesta de satisfacción entre las personas que se acercaron hasta la zona, con el objetivo de mejorar de cara a próximas ediciones. “Polo momento a media de valoración dos usuarios é de 4,92 sobre 5”, expone el Xeoparque, incidiendo en que se valora, especialmente, el trabajo de los guías “como un dos grandes atractivos turísticos” de la experiencia.

Visita de los guías de la asociación al Xeoparque Cabo Ortegal

El Xeoparque, un destino de excelencia para la asociación de guías de turismo

Más información

En cuanto a la procedencia, se desplazaron principalmente personas de las provincias de A Coruña, Lugo o Pontevedra.

A alta ocupación, especialmente nos días festivos, pon de manifesto o alto interese que despertan as actividades, incluso houbo xente que fixo varias”, destacan desde la organización, haciendo hincapié en que experiencias como las rutas de senderismo, la vía ferrata o los itinerarios a caballo llegaron a agotar las plazas disponibles en algunas jornadas. “É o xeito no que queremos promover o Xeoparque Cabo Ortegal, de forma atractiva, diferente, sostible e respectuosa coa contorna” aseveró el director científico, Fran Canosa, encargado de algunas de las rutas que se llevaron a cabo recientemente. “É moi importante ter en conta á poboación local, guías e profesionais do sector turístico, para que eles sexan os principais beneficiarios destas actividades”, añadió.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

e01bac4f-601c-466c-8de9-90716cca92ea

La historia de Xuvia suma otras 900 páginas con la vida de sus habitantes y sus empresas
Redacción
Un peregrino en el punto informativo de Neda

Las oficinas de Turismo de Ferrolterra contarán con un apoyo de 187.668 euros de la Diputación
Verónica Vázquez
Una de las salidas por el Xeoparque la pasada Semana Santa

La Semana Santa dejó en el Xeoparque casi el 90% de las plazas cubiertas para actividades
Redacción
Os protagonistas son anciáns que viven nunha residencia

A obra de Paula Carballeira que vén de gañar dous María Casares represéntase este sábado en Cedeira
Redacción