La Semana Santa dejó en el Xeoparque casi el 90% de las plazas cubiertas para actividades

Una de las salidas por el Xeoparque la pasada Semana Santa Cedida

El Xeoparque Cabo Ortegal realiza balance tras una Semana Santa cargada de actividades y experiencias de turismo activo. Tal y como explican desde el territorio reconocido por la Unesco desde 2023, la ocupación total fue del 61,29%, destacando la participación, especialmente, entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, cuando se cubrieron el 87,5% de las plazas ofertadas.

A lo largo de estas jornadas se está realizando una encuesta de satisfacción entre las personas que se acercaron hasta la zona, con el objetivo de mejorar de cara a próximas ediciones. “Polo momento a media de valoración dos usuarios é de 4,92 sobre 5”, expone el Xeoparque, incidiendo en que se valora, especialmente, el trabajo de los guías “como un dos grandes atractivos turísticos” de la experiencia.

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En cuanto a la procedencia, se desplazaron principalmente personas de las provincias de A Coruña, Lugo o Pontevedra.

“A alta ocupación, especialmente nos días festivos, pon de manifesto o alto interese que despertan as actividades, incluso houbo xente que fixo varias”, destacan desde la organización, haciendo hincapié en que experiencias como las rutas de senderismo, la vía ferrata o los itinerarios a caballo llegaron a agotar las plazas disponibles en algunas jornadas. “É o xeito no que queremos promover o Xeoparque Cabo Ortegal, de forma atractiva, diferente, sostible e respectuosa coa contorna” aseveró el director científico, Fran Canosa, encargado de algunas de las rutas que se llevaron a cabo recientemente. “É moi importante ter en conta á poboación local, guías e profesionais do sector turístico, para que eles sexan os principais beneficiarios destas actividades”, añadió.