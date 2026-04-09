Ferrol-Betanzos, un viaje reivindicativo en tren por la mejora de la infraestructura

Manifestación por un tren digno, el pasado mes de noviembre Emilio Cortizas

El masivo apoyo a la manifestación en defensa del ferrocarril celebrada el pasado mes de noviembre se vio sucedida de reuniones por parte del Foro Cidadán polo Ferrocarril con representantes políticos como del operador de infraestructuras, pero los resultados prácticos no se han podido ver, por el momento.

Ante esta situación de demora para poner remedio al abandono que sufren los vecinos de Ferrol, Eume y Ortegal en cuanto al servicio de ferrocarril, el Foro continúa con sus acciones reivindicativas y de sensibilización, con el viaje que el próximo sábado programan, con el recorrido Ferrol-Betanzos. La cita será en la estación de tren de Ferrol, a las 8.30 horas, con una concentración previa a la partida, con la participación de componentes del grupo musical Agarimo para animar a los viajeros en la partida del tren.

En el recorrido participarán también alcaldes y concejales de los distintos grupos políticos de concellos afectados por el servicio. A la llegada la Betanzos, los asistentes al acto se dirigirán al centro de la localidad para llevar a cabo un acto reivindicativo con la lectura de un manifiesto que recoge las principales demandas del Foro Cidadán polo Ferrocarril.

Como se indica desde la organización, para favorecer la asistencia, se explica que el precio del billete de ida a Betanzos y de vuelta la Ferrol –salida a las 13.15 horas– en venta anticipada es de cinco euros, para lo cual es preciso encargarlo previamente por mensaje de WhatsApp al número 690 307 245, añadiendo el nombre y número de boletos. Si se desea coger el billete en la estación el mismo día, el coste será de 6,60 euros.

El Foro Cidadán recuerda que sus actos se llevan a cabo en defensa de los derechos de los vecinos de Ferrol, Eume y Ortegal para poder tener con un ferrocarril del siglo XXI. Para ello se cuenta con el apoyo de organizaciones plurales, a las que se vienen sumando grupos musicales de la zona, a los que desde la organización se les agradece su participación.

Desde Ferrol en Común se ha manifestado ya el apoyo expreso al acto, resaltando el trabajo que los participantes en el Foro realizan por una unidad social, política y sindical en sus reivindicaciones, con independencia del partido que gobierne.