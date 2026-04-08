La Diputación convoca 60 becas para que el alumnado pueda mejorar su inglés en Irlanda

El presidente de la Diputación y la diputada de Educación, en la presentación Cedida

El alumnado de 1º de Bachillerato de los centros educativos de los concellos de la provincia podrá beneficiarse de las ayudas de la Diputación de A Coruña para mejorar su nivel de inglés este verano en Irlanda. El presidente del ente provincial, Valentín González Formoso, y la diputada de Educación e Mocidade, Yoya Neira, presentaron el nuevo programa, que incluye sesenta becas para perfeccionar durante un mes el estudio del idioma.

La iniciativa está pensada especialmente para facilitar el acceso a este tipo de experiencias a los jóvenes de concellos de menor tamaño y a las familias con menos recursos. Durante la presentación, Valentín González Formoso explicó que la selección de participantes se realizará en función de las notas del alumno o alumna y de la situación económica de las familias.

Por su parte, Yoya Neira incidió en que la iniciativa no solo pretende mejorar el nivel de inglés, sino también abrir nuevos horizontes, fomentar la autonomía y contribuir al desarrollo personal. El programa permitirá a las personas beneficiarias realizar una estancia de cuatro semanas durante los meses de julio o agosto de 2026, con una experiencia de inmersión lingüística completa que combina formación académica y convivencia internacional.

Las becas cubren el 100% del programa, con un valor estimado máximo de 6.450,84 euros por persona, y la estancia será en residencias de estudiantes en régimen de pensión completa. El alumnado participante recibirá un curso intensivo de inglés, un calendario de actividades deportivas y culturales, y visitas semanales a monumentos y lugares de interés histórico-artístico. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 23 de abril y las bases pueden consultarse en el BOP.