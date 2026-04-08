Impulso al tejido productivo del Xeoparque con la marca KB0 Ortegal

Un momento del acto celebrado en Cedeira Cedida

La estrategia de desarrollo territorial del Xeoparque Cabo Ortegal alcanzó este miércoles un nuevo hito con la apertura oficial del proceso de adhesión para empresas y productores locales a su nueva marca agroalimentaria, KB0 Ortegal. Las bases de este sello de identidad, que aspira a transformar el potencial del sector primario en un motor económico sostenible, integrando la calidad del producto de proximidad con el prestigio internacional que otorga el reconocimiento de la Unesco, se presentaron en un acto celebrado en el auditorio de Cedeira.

Cabe recordar que la iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de la Diputación y cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation. El proyecto no solo abarca la obtención de materias primas agrícolas, ganaderas o pesqueras, sino que extiende su alcance a las fases de envasado, elaboración y comercialización, buscando así fortalecer toda la cadena de valor alimentaria de los siete municipios que integran el territorio.

Para formar parte de esta propuesta, las empresas deben acreditar obligatoriamente su actividad productiva o comercial dentro de los límites geográficos del Xeoparque. No obstante, el modelo del sello también recoge una serie de criterios evaluables que garantizan la excelencia y el compromiso ético de sus miembros. Entre ellos, se valorará la vinculación histórica y cultural con el territorio, el empleo de circuitos cortos de comercialización y la implementación de protocolos estrictos de seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental.

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La jornada de presentación contó con la presencia del alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, y del presidente de la Asociación para a Xestión do Xeoparque, Alberto Rey. También con la del vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira, que destacó el salto cualitativo que supone esta acción. Así, el responsable provincial incidió en que, tras una inversión aproximada de 1,5 millones de euros destinada a la proyección del territorio, ahora es el momento de que los sectores económicos se beneficien directamente de esta visibilidad internacional.

El vicepresidente también hizo hincapié en que este impulso debe apoyarse en infraestructuras ya existentes, como el centro de transformación A Fusquenlla, al que calificó como una herramienta estratégica “de primeira orde” que permite a los productores locales dar un paso más en la profesionalización de sus procesos. “Temos unha marca e agora é necesario que o sistema produtivo se acolla a ela e se sirva dela para posicionar produto e economía no ámbito do turismo enogastronómico”.

La sesión de trabajo sirvió, asimismo, para analizar modelos similares de éxito, contando con las ponencias de Clara Rey, técnica del club Galicia Destino Sostible, y Eva Gil, directora de proyectos del Grupo de desenvolvemento rural Galicia Suroeste. Ambas expertas coincidieron en señalar que este tipo de marcas actúan como ejes vertebradores de la oferta territorial, permitiendo que el sector primario deje de ser un actor aislado para convertirse en el pilar de un modelo turístico y económico de vanguardia.