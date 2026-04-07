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Ferrolterra

Galicia Exporta Empresas dejó 137.000 euros en Ferrolterra

Martina Aneiros visitó este martes la empresa Detegasa, una de las beneficiarias

Redacción
07/04/2026 21:23
Martina Aneiros, visitará e empresa Detegasa con motivo das axudas Galicia Exporta Talento
Martina Aneiros, en Detegasa, este martes
Jorge Meis
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La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, recordó este martes, en el transcurso de una visita a Detegasa, una de las empresas beneficiadas en las convocatorias anteriores, que el plazo de solicitud de ayudas del programa Galicia Exporta Empresas estará abierto hasta el 30 de septiembre o, en su defecto, hasta que se agote el crédito disponible, nueve millones de euros este año.

Con esta iniciativa, la Xunta, y la Unión Europea a través de Fondos Feder, apoyan acciones de promoción exterior, en la línea de avanzar en el objetivo establecido en el Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 de priorizar la internacionalización de la economía gallega.

Las subvenciones, explicó Aneiros, incluyen tres tipos de acciones: la promoción internacional –participación en ferias y misiones comerciales–; la competitividad en el exterior –iniciativas orientadas a reforzar el posicionamiento y la capacidad de las empresas en el exterior–; y la internacionalización digital y e-comerce.

La cuantía de la ayuda será del 70% de los costes directos y a esta se añade la de los indirectos del proyecto, que será un 7% de ese 70%. En todo caso, el importe máximo subvencionable no podrá superar los 50.000 euros en lo que respecta a las acciones de internacionalización digital y comercio electrónico y de 100.000 euros en los demás supuestos. El gasto mínimo será de 3.500 euros. Martina Aneiros anunció la nueva convocatoria en las instalaciones naronesas de Detegasa, dedicada a ofrecer soluciones integrales para las industrias marítima, offshore y naval y que en los dos años anteriores recibió una ayuda de casi 95.000 euros para participar en ferias estatales e internacionales.

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