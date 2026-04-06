Los trabajos a bordo y los relacionados con la carpintería, los más difíciles de cubrir

La carpintería de aluminio en la provincia necesita más trabajadores Jorge Meis

Cerca de una treintena de profesiones se encuentran en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura de la provincia de A Coruña que publica cada trimestre el Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE–.

En el más reciente, correspondiente al periodo de enero a marzo del presente año, los puestos relacionados con el trabajo a bordo de buques mercantes se llevan la palma, seguidos de otras relacionadas con la construcción y la reformas y, consolidando una presencia relativamente nueva, la de entrenadores deportivos.

Como se recordará, el catálogo recoge las profesiones cuyas ofertas de empleo son más difíciles de gestionar para cubrir puestos vacantes.

En ese sentido, esta lista aparece en el Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Contiene las ocupaciones en las que los servicios públicos de empleo han detectado dificultad para gestionar las ofertas que presentan los empresarios cuando buscan cubrir esas vacantes.

En este sentido, cabe recordar que la inclusión de una profesión en el catálogo implica para el empleador la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero.

Profesiones

Entre las profesiones que figuran en la lista están la de frigorista naval, jefe de máquinas de mercante, maquinista naval, mecánico de litoral, mecánico naval, piloto de mercante, sobrecargo de buque, oficial radioeléctrico de Marina mercante, cocinero de barco, auxiliar de buque de pasaje, camarero de barco, mayordomo de buque, caldereteros, engrasadores de máquinas de barco, bomberos de buque especializado, mozo de cubierta y contramaestre y marinero de cubierta (excepto pesca en estos dos últimos casos).

Además, ya sin estar relacionados con el trabajo a bordo, se demandan también deportistas y entrenadores profesionales, así como conductores-operadores de grúa en camión, fija o móvil. Los carpinteros y montadores de aluminio, metal y PVC, pero también los instaladores electricistas de edificios, viviendas y en general están también entre las profesiones que más cuesta cubrir en el conjunto de la provincia de A Coruña.