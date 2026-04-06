Ferrol y Barallobre perdieron uno de cada cinco buques auxiliares de pesca desde 2017

Embarcaciones de pesca en Curuxeiras Daniel Alexandre

La crisis productiva de la ría tiene diferentes implicaciones y la más demoledora es la que tiene que ver con el empleo. En las estadísticas que regularmente publica la Consellería do Mar se refleja claramente la realidad. El número de permisos de explotación a pie viene reduciéndose de manera paulatina desde el año 2015, cuando se produjo un incremento, sobre todo motivado por la expedición de cerca de una treintena de carnés para el pósito ferrolano en un momento en el que, como se recordará, solo había un socio con el título habilitante.

Tres cuartos de lo mismo sucede con el registro de buques pesqueros que el departamento que dirige Marta Villaverde edita cada año. En el último se puede constatar una nueva reducción en el número de embarcaciones auxiliares de pesca –terceras y cuartas listas–, que pasó de las 67 y 36 que tenían como puerto base Ferrol y Barallobre, respectivamente, en 2023 a las 64 y 30 del pasado año.

Si la referencia se establece con un periodo de tiempo más largo –por ejemplo, 2017, cuando comenzó a percibirse un descenso drástico en el stock de talla comercial de la almeja babosa–, la fotografía actual es aún más elocuente: Ferrol tenía entonces 75 embarcaciones auxiliares para la pesca y el marisqueo, mientras que en Barallobre eran 47. Es decir, de las 123 que poseían entre los dos pósitos locales conjuntamente se ha pasado a 94, perdiéndose así una de cada cinco embarcaciones.