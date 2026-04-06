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Ferrolterra

El tirón de la Semana Santa reduce el desempleo en 76 personas en Ferrolterra

Los servicios y la construcción lideraron la creación de puestos de trabajo en marzo

X. Fandiño
X. Fandiño
06/04/2026 14:06
muralla Arsenal poniendo de vuelta la albardina
El número de parados en la construcción disminuyó en las tres comarcas
Jorge Meis
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El número de personas inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Ferrolterra se redujo en marzo en 76, una disminución liderada por los servicios y la construcción y con el telón de fondo de la Semana Santa.  

Aunque todavía lejos de su mejor dato (en julio, por debajo de los 8.000 parados), los 8.516 vecinos y vecinas demandantes de empleo en los veinte municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal reflejan una caída de 563 personas con respecto al mismo mes del año anterior (9.079). Con todo, para que la comparativa sea más fiel, habría que tener en cuenta el dato de abril (cuando se celebró la Semana Santa), pero también así sale mejor parado el registro más reciente: entonces eran 8.799 personas las que estaban buscando un empleo a través del servicio público de colocación.

Por municipios, el que presentó un mejor comportamiento fue Narón, con una reducción del paro de 29 personas en relación con el mes anterior (ahora son 1.740), seguido de los dos concellos costeros al norte, Valdoviño (-14) y Cedeira (-11). En el lado opuesto, el de los dobles dígitos de destrucción de empleo, está Ferrol, que pasó de los 3.662 de febrero a los 3.672 de marzo. En términos generales, el desempleo, además de en la ciudad naval, aumentó solo en Ares (4), A Capela, Mañón (3) y San Sadurniño (1). 

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