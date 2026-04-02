Las nuevas empresas de la zona se decantan por el sector inmobiliario

La construcción sigue en auge en la comarca Jorge Meis

Cerca de la mitad de las nuevas sociedades creadas en Ferrolterra en el recién finalizado mes de marzo –casi una veintena– están relacionadas con el sector inmobiliario, la construcción de vivienda y las reformas. El dato de empresas constituidas extraído de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil –Borme– de la provincia, que es inferior al del mismo periodo del ejercicio pasado, revela un cambio de tendencia que, si bien se ha venido fraguando a lo largo de los últimos meses –con porcentajes que se situaban entre un tercio y el 40% de las nuevas sociedades creadas–, nunca como hasta ahora había alcanzado prácticamente la mitad del total.

En ese sentido, además, las nuevas empresas no se centralizan en uno o dos concellos –los más importantes en términos demográficos y económicos: Ferrol y Narón–, sino que están distribuidas por la comarca, reflejo del interés que está despertando la zona entre quienes desean instalarse en ella de manera permanente o con una segunda residencia.

Así, las reformas y los trabajos de albañilería, rehabilitación y construcción de nuevos edificios están en el objeto social de una nueva empresa en Ferrol, otra en Fene, así como en Narón y Cedeira. A estas sociedades recién constituidas hay que añadir otras más especializadas o de carácter más técnico, como una en Pontedeume dedicada específicamente a la construcción de piscinas y otra, en este caso con sede en la ciudad naval, de servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.

Además, hay un grupo amplio de firmas orientadas al sector inmobiliario: una en Narón –que combina esta actividad con la promoción–, otras dos Ferrol y una en Neda que conjuga este objeto social con la gestión hotelera, un enfoque que también tiene, aunque en este caso compartida con la organización de eventos y servicios de restauración en Pontedeume.

La relación de nuevos negocios se completa con una asesoría y una agencia de colocación y búsqueda de personal en Ares, una empresa maderera en Cedeira, sendos comercios en As Pontes y Ferrol, una sala de baile y un establecimiento de hostelería en Narón y una clínica de fisioterapia en la ciudad naval.