Las mejores tapas regresan a Fene y Valdoviño tras Semana Santa

Presentación de las propuestas y tapas de anteriores ediciones Diario de Ferrol

La comarca de Ferrol se prepara para un mes de abril marcado por la promoción de su hostelería local a través de dos citas culinarias que llegarán tras la Semana Santa y que convertirán la gastronomía en un motor de dinamización social.

Así, los Concellos de Fene y Valdoviño presentaron en los últimos días sus respectivos concursos de tapas, iniciativas que, aunque independientes en su organización y formato, comparten el objetivo común de incentivar el consumo en los establecimientos y ofrecer a vecinos y visitantes propuestas creativas a un precio único de 2,50 euros.

En el caso de Fene, el certamen llegará a la décimo sexta edición entre los días 10 y 19 de abril. La alcaldesa, Sandra Permuy, y la concejala de Promoción Económica, Ángeles Coira, destacaron la consolidación de esta iniciativa, en la que tomarán parte siete establecimientos: Arrecendo, A Cantina da AVV de Limodre, Amarizaflor, Cafetería Bombay, Lembranza, O Son da Cociña y Pachamama.

Durante los dos fines de semana que abarca el concurso, los comensales podrán degustar creaciones que van desde el sabor tradicional hasta la innovación, en un horario de cocina que abarca los mediodías y las noches del viernes al domingo.

De forma paralela, Valdoviño retomará su certamen ‘Pasea e Tapea’ con una ambiciosa expansión que responde al éxito cosechado en ediciones anteriores.

La propuesta, presentada por el alcalde Alberto González y la edil Rosa Ana García, se extenderá durante los tres últimos fines de semana del mes, concretamente del 10 al 26 de abril. Esta edición destaca por un notable crecimiento en su alcance geográfico, sumando un total de 18 locales participantes repartidos en siete parroquias. Así las cosas, tomarán parte en la propuesta valdoviñesa: A Torre do Lago, Pide&Pika, Café Bar Piruliña, Os Dous de Sempre, Casa Marino, A Madriña, O Bichesco, Campo García, O Castro, Las Olas by Pantín, A Cepa, A Trasanquesa, O Garaxe, Morriña, Kami, Porta do Sol, A Taberna do Puntal y Teleclub Vilaboa.

El formato de Valdoviño ofrece, además, flexibilidad horaria según el establecimiento, permitiendo a los usuarios organizar rutas por zonas como Lago, Meirás o Sequeiro para descubrir los diferentes bocados. El incentivo para el público es otro de los pilares fundamentales de ambas convocatorias, que han diseñado completos programas de premios para recompensar la fidelidad de la clientela. Mientras que en Fene los participantes que completen la ‘Fenerruta’ podrán optar a sorteos de viajes, estancias hoteleras y diversos servicios locales, en Valdoviño la dinámica se centra en el sorteo de cestas de productos de la tierra y de un premio especial de una cena valorada en 100 euros para quienes sellen su tarjeta en todos los locales participantes.

En ambos municipios, el reconocimiento no será solo para el público, ya que los establecimientos competirán por los galardones a la mejor tapa, decididos tanto por jurados profesionales como por la votación popular de los consumidores, reforzando así la calidad y el ingenio de una hostelería local que busca, una vez más, demostrar su excelencia a través de la cocina “en miniatura”.