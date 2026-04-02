Las jackets del parque eólico francés de Dieppe Le Tréport siguen saliendo de Fene

Jackets, este jueves, saliendo de la ría Jorge Meis

Otras cuatro jackets abandonaron este jueves la ría de Ferrol rumbo al Canal de la Mancha, donde formarán parte del parque eólico de Dieppe Le Tréport que entrará en funcionamiento este mismo año con una capacidad de generación de 496 megavatios, es decir, la energía suficiente para abastecer a un total de 850.000 personas.

El contrato del consorcio formado por Navantia Seanergies con Windar se anunció en 2022. Se trata de un proyecto que promueve Éoliennes en Mer Services y que tiene como socio mayoritario un cliente recurrente de Navantia, Ocean Winds. En virtu de este acuerdo, Seanergies fabrica 62 jackets de cuatro patas, una altura de más de 60 metros y 14 de ancho, con un peso que se sitúa entre las 1.000 y las 1.200 toneladas por cada unidad.

En julio del año pasado, Navantia Seanergies y Windar entregaron las cuatro primeras unidades de cimentación fija fabricadas en acero y, desde entonces, el goteo ha sido constante, aunque todavía queda trabajo por hacer en el astillero fenés.

Este mismo año, en enero, una de las jackets de este proyecto fue la número 200 que se fabrica en la factoría fenesa desde que hace algo más de una década se introdujo en el mercado de la eólica marina.