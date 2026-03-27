El POS+ Social de la Diputación deja en las comarcas 1,4 millones en 2026

Un momento de la sesión plenaria de este viernes Diputación

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este viernes por unanimidad el reparto del POS+ Social, la línea específica del Plan Único cuyo objetivo es reforzar los servicios sociales de los Ayuntamientos. En el caso concreto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, la inversión alcanzará este año los 1,4 millones, superando desde 2017 la barrera de los diez. “É un apoio clave para que os Concellos poidan garantir prestacións próximas e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”, aseveró el presidente del organismo, Valentín González Formoso.

A través de estas partidas, los Consistorios pueden ampliar o reforzar el Servizo de Axuda no Fogar, el Xantar na Casa, actividades de acompañamiento y socialización, programas de conciliación familiar o fisoterapia y terapia ocupacional, entre otros.

Los Concellos de Ferrolterra distribuyen los fondos del POS+ provincial para este año Más información

Desde la Diputación explican que el presupuesto se distribuye entre los municipios de la provincia siguiendo los mismos criterios del Plan Único, tales como la población, la superficie o la dispersión territorial. A este respecto, y en el caso concreto de Ferrolterra, las cuantías que recibirán los Concellos este año van desde los 33.357,70 euros de los que dispondrá Mugardos o los 37.926,24 de Cerdido, hasta los 162.792,62 o los 198.594,25 de As Pontes y Narón, respectivamente.

Reparto por Concellos Diario de Ferrol

“O POS+Social demostrou ser unha ferramenta moi útil para dar estabilidade aos servizos sociais municipais, permitindo aos Consistorios planificar e manter programas que son esenciais no día a día, desde o SAF ata a atención a familias ou a conciliación”, aseveró la diputada Mar García Vidal.