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Ferrolterra

El POS+ Social de la Diputación deja en las comarcas 1,4 millones en 2026

El pleno dio el visto bueno a esta línea específica del Plan Único, con una inversión global de ocho millones

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
27/03/2026 17:58
Un momento de la sesión plenaria de este viernes
Un momento de la sesión plenaria de este viernes
Diputación
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El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó este viernes por unanimidad el reparto del POS+ Social, la línea específica del Plan Único cuyo objetivo es reforzar los servicios sociales de los Ayuntamientos. En el caso concreto de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, la inversión alcanzará este año los 1,4 millones, superando desde 2017 la barrera de los diez. “É un apoio clave para que os Concellos poidan garantir prestacións próximas e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”, aseveró el presidente del organismo, Valentín González Formoso.

A través de estas partidas, los Consistorios pueden ampliar o reforzar el Servizo de Axuda no Fogar, el Xantar na Casa, actividades de acompañamiento y socialización, programas de conciliación familiar o fisoterapia y terapia ocupacional, entre otros.

Imagen de una sesión plenaria de la Diputación sobre el POS+

Los Concellos de Ferrolterra distribuyen los fondos del POS+ provincial para este año

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Desde la Diputación explican que el presupuesto se distribuye entre los municipios de la provincia siguiendo los mismos criterios del Plan Único, tales como la población, la superficie o la dispersión territorial. A este respecto, y en el caso concreto de Ferrolterra, las cuantías que recibirán los Concellos este año van desde los 33.357,70 euros de los que dispondrá Mugardos o los 37.926,24 de Cerdido, hasta los 162.792,62 o los 198.594,25 de As Pontes y Narón, respectivamente.

Reparto por Concellos
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“O POS+Social demostrou ser unha ferramenta moi útil para dar estabilidade aos servizos sociais municipais, permitindo aos Consistorios planificar e manter programas que son esenciais no día a día, desde o SAF ata a atención a familias ou a conciliación”, aseveró la diputada Mar García Vidal.

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