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Ferrolterra

CIG y CCOO acusan a la patronal del metal de bloquear la negociación del convenio

El calendario propuesto es demasiado laxo, sostienen

Redacción
27/03/2026 22:18
Movilización de los trabajadores de Navantia durante la negociación del convenio, ya aprobado y publicado
Jorge Meis
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Las federaciones de Industria de CIG y CCOO acusan a la patronal del metal de la provincia de “bloquear” la negociación del nuevo convenio y la instan a elaborar “un calendario de reunións áxil e ter vontade real” para llegar a un acuerdo “no menor prazo posíbel” para que los trabajadores vean actualizados sus derechos y salarios “sen demora”.

Ambos sindicatos, que defienden una misma plataforma, califican de “auténtico despropósito” la propuesta de calendario trasladada el pasado jueves por la representación empresarial, pues “incumpre o seu compromiso de marcar dúas reunións no calendario de maneira pronta, adiando a segunda até o 6 de maio cando non existe ningún impedimento para convocala antes”.

En ese sentido, CIG y CCOO recuerdan que desde que se constituyó la mesa negociadora el pasado mes de noviembre solo se celebraron cinco reuniones, sin que hasta el momento se haya avanzado “en ningún punto da táboa reivindicativa”. 

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