Denuncian que la Inspección Educativa de Mugardos deja a un joven estudiante sin su habitual apoyo para tomar apuntes

La Asociación de Pais de Nenos con Minusvalía (Aspanemi) denuncia que la Inspección Educativa de la zona de Mugardos ha dejado “sen apoio vital” a un alumno con discapacidad y que cursa segundo curso de Bachillerato en la zona.

Según un escrito de la familia, facilitado por la referida entidad, el menor no puede hacer uso este curso de su cuidadora particular, que le ayuda en tareas esenciales de autonomía personal como la transcripción de apuntes y exámenes, debido a que su discapacidad le impide escribir de forma autónoma. Esta práctica, que la familia asegura que ya estaba “consolidada”, fue suprimida este curso “de forma repentina por orden directa de la Inspección”.

Sostienen desde el ámbito familiar del joven que esta medida ha llegado “justo en el segundo año de Bachillerato, el curso más exigente académicamente, prohibiendo que la cuidadora entre en clase cuando falta la profesora de Pedagogía Terapéutica”. Añaden que esta situación está generando “un estrés insoportable y un perjuicio directo en el rendimiento y bienestar emocional del alumno”, quien se ve privado de su “herramienta básica”.

Silencio burocrático

Su familia lamenta que tras haber solicitado una reunión urgente con la Inspección Educativa para tratar el tema, la respuesta tardó en llegar tres meses, agotando el plazo legal. En esa comunicación se les indica que la labor de la cuidadora no se entiende como una cuestión de “autonomía personal”.

Explican desde el entorno del alumno que la respuesta no es más que “una excusa burocrática” para recortar apoyos, una ayuda que, indican, “no puede quedar a merced de interpretaciones particulares de la ley”.

Asimismo, se preguntan que "si en una clase de Educación Física empujar una silla de ruedas de un alumno se considera ayuda necesaria para su autonomía, porque no ha de pasar lo mismo para que un estudiante pueda tomar sus propios apuntes".