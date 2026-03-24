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Ferrolterra

OIIO amplía sus servicios de eficiencia energética a grandes consumidores

La plataforma liderada por Reganosa presenta las nuevas funcionalidades estos días en la feria Enerxétika de Silleda

Redacción
24/03/2026 14:08
OIIO app
Las nuevas utilidades pueden consultarse en www.oiioenergia.com
Cedida
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OIIO, la herramienta de ahorro energético impulsada por Reganosa, entra en una nueva fase con la ampliación de los servicios que ofrece a su clientela. Lanzada en junio de 2024 con el foco puesto en hogares, autónomos y pymes, la aplicación ha permitido reducir la factura en un 23% de media

Tras esta primera etapa, ahora se posiciona como una plataforma integral de eficiencia energética al ofrecer una gestión más completa de las necesidades de los consumidores finales de electricidad, así como de las empresas especializadas del sector que ya cuentan con sus propios clientes, como los administradores de fincas o los asesores energéticos tradicionales.

En ese sentido, el asesoramiento energético digital incorpora nuevas capacidades dirigidas también a grandes consumidores que cuentan con múltiples puntos de suministro, estructuras de consumo más diversas, mayor volumen y demanda de energía y que requieren una gestión de su suministro eléctrico más avanzada y personalizada. 

De ese modo, la plataforma ofrece un asesor energético digital independiente que analiza el consumo de los clientes, recomienda la mejor tarifa disponible atendiendo a su patrón de consumo y también gestiona de forma automática el cambio de contrato. Además, incorpora estrategias de compra inteligente de electricidad con coberturas para grandes consumidores, gestiona certificados de ahorro energético (CAE), contadores inteligentes para una monitorización más precisa del consumo, el cálculo de la huella de carbono o la gestión de microrredes

Para poder ofrecer con precisión esta gama de funcionalidades, la herramienta recopila y analiza datos en tiempo real para la toma de decisiones. Para ello emplea técnicas avanzadas de "machine learning" y modelos físico-matemáticos desarrollados por un equipo propio de especialistas en eficiencia energética en colaboración con el Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia. 

Una de las ventajas de OIIO es que, al tener un diseño escalable, permite incorporar nuevos servicios a medida que la tecnología avanza. Por otra parte, es una herramienta independiente y transparente, pues no comercializa electricidad ni recibe comisiones de proveedores.

La carta completa de servicios puede consultarse en www.oiioenergia.com, que contiene una aplicación web accesible diseñada para simplificar la gestión energética. Se pueden contratar de forma individual o agregada y, a medida que se activan, OIIO cruza la información para generar un beneficio creciente: cuantos más servicios se utilicen, mayor es el retorno. 

Las nuevas funcionalidades de OIIO se podrán conocer desde este miércoles 25 al viernes 27 en la feria internacional Enerxétika que se celebra en Silleda. En el expositor de la empresa se mostrarán los servicios del asesor energético.

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