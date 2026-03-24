Mar propone ayudas de 700 euros al mes para el marisqueo a pie afectado por la baja salinidad

La conselleira do Mar, con Francisco Barea el pasado 20 de febrero Emilio Cortizas

Alrededor de 700 euros al mes por realizar 48 horas de trabajos de regeneración y vigilancia de los bancos marisqueros afectados por el episodio generalizado de baja salinidad debido a la sucesión de temporales en los dos primeros meses del año. Esa es la propuesta de convenio que la conselleira do Mar, Marta Villaverde, trasladó este martes al sector en el transcurso de una reunión en la sede de la Federación Galega de Confrarías que contó con la participación de representantes de los alrededor de 25 pósitos afectados por este problema.

La medida se aplicaría, subrayó la Consellería do Mar, únicamente al marisqueo a pie y, en todo caso, a aquellos y aquellas profesionales que se hayan visto impactados por una mortalidad moderada o grave de moluscos bivalvos como consecuencia del exceso de agua dulce originado por las borrascas invernales. Con todo, será necesaria la aclaración sobre las llamadas cuartas listas, una categoría que solo existe en la ría de Ferrol –aunque está en extinción– y que técnicamente es marisqueo a pie en embarcación auxiliar.

En todo caso, el pósito que a priori está más condicionado es el de Barallobre, en el que, según explicó su patrón mayor, Jorge López, se ha constatado una mortalidad de alrededor de un 30% con relación al mismo periodo del año anterior. La Consellería do Mar precisó que de los primeros resultados de los muestreos supervisados por los biólogos de zona se desprende “unha afectación moderada” en Barallobre y que otras cofradías de la zona han decidido no realizar los análisis “porque non vían afectación”.

Distribución de las tareas

López apuntó que, en principio, se plantean doce jornadas de trabajo de cuatro horas cada una en la que los mariscadores deberán realizar diferentes acciones, como siembras, limpiezas, acondicionamiento del sustrato, control de depredadores e incluso tareas de vigilancia. “Nós xa paramos hai case un mes”, recordó el patrón mayor, que asegura que la propuesta de Mar es una medida con carácter retroactivo y que en su pósito ya se han realizado diferentes trabajos.

Esta sería una opción, señaló López, pero habría otra alternativa. Se trata de un cese de actividad por causa de fuerza mayor. “No caso do convenio con Mar, o problema é que se tes que pagar a Seguridade Social, eses 700 euros quedan en moi pouco”, añadió, por lo que afirma que la decisión en cada cofradía deberá trasladarse a una asamblea de socios que, en el caso de la fenesa, se celebrará con casi toda seguridad este mismo viernes.

Sobre el tiempo de parada, está todavía en el aire, pues deberá analizarse caso por caso con la Consellería. “Poden ser dous, tres ou seis meses, pero o problema é que polos prazos que hai non podemos estar tres ou catro meses esperando a cobrar”, dijo. En todo caso, la Consellería avanzó también que ha enviado una solicitud formal al Ministerio de Seguridad Social para “reclamar a exención das cotas para as profesionais afectadas pola suspensión da actividade”, puntualizó. En ese sentido se manifestó también el patrón mayor de Barallobre, que instó al Gobierno central a la bonificación de los seguros sociales a través del Instituto Social de la Marina. “A xente non está facturando, esa é a realidade que temos”, recalcó.

Para el patrón mayor, la iniciativa de Mar de impulsar los convenios “está ben, pero creo que deben limarse algúns aspectos co obxectivo de que os mariscadores e mariscadoras teñan un sustento. Se a xente marcha do sector, vai ser moi difícil que volva”.