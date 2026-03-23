Las nueve rutas para disfrutar de la naturaleza de la comarca de Ferrol y Ortegal esta Semana Santa

Una de las visitas a la zona del Xeoparque Cabo Ortegal Cedida

Caminar por espacios naturales, navegar por el entorno de villas marineras, divisar la naturaleza desde lo más alto o introducirse directamente en ella son opciones que están a disposición durante esta Semana Santa en los concellos que forman parte del Xeoparque Cabo Ortegal.

Así, se ha dado a conocer un amplio catálogo de actividades de turismo activo que abarcan diferentes concellos, desde Valdoviño a Cedeira, Moeche o San Sadurniño, y que se desarrollarán desde el próximo sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

Las actividades están adaptadas a todo tipo de públicos, siempre respetando los valores de sostenibilidad y respeto con el entorno promovidos desde el Xeoparque Cabo Ortegal.

Las personas interesadas deberán reservar su plaza previamente a través del sitio web geoviajesortegal.com y consultar los detalles específicos para cada una de las iniciativas, como precios y horarios.

Las experiencias están cuidadosamente diseñadas para que las personas visitantes puedan acercarse al territorio del Xeoparque y conocer su patrimonio natural, histórico y cultural de una manera única y atractiva, mientras realizan deporte al aire libre.

De este modo, los y las visitantes podrán realizar diferentes rutas de senderismo a pie o a caballo, y también descubrir la vía ferrata de la Senda do Santo.

Programa

La primera de las rutas está prevista ya para este sábado 28 y será la conocida como XeoRuta do Toelo, en Moeche.

Con esta actividad se puede conocer de primera mano, con el director científico del Xeoparque Fran Canosa, uno de los materiales ornamentales más exclusivos de Galicia: las serpentinitas o toelo. Estas rocas fueron objeto de explotación desde el siglo XIX en numerosas canteras del ayuntamiento de Moeche. Algunas de estas explotaciones y los productos finales de su trabajo (cruceros, lintéis, hórreos, escaleras, etc.) forman parte de la visita.

Al día siguiente, el domingo 29, se ofrece la Ruta Cal da Loba. Se trata de una travesía a caballo desde el municipio de Ortigueira que recorre el antiguo Camino Real entre castaños, eucaliptos y prados. Además, se cuenta con el acompañamiento seguro de monitores expertos.

Ya el lunes 30 la opción es la Vía Ferrata Senda do Santo. Es una actividad que se realiza en un paraje destacado en lo alto de San Andrés de Teixido y de gran interés en la zona de A Capelada. El guía enseñará a utilizar el material y a progresar por el itinerario equipado, pero es imprescindible buena forma física pese a contar con monitorado especializado.

La opción para el martes 31 son los acantilados de Loiba y Ribeira do Carro.

Esta ruta discurre por uno de los parajes más destacados del Xeoparque en el municipio de Ortigueira. Una experiencia por los impresionantes acantilados de Loiba con bajada a una de sus playas en Ribeira do Carro.

El mes de abril comienza con la Ruta Sendeiro das Ferrerías en Valdoviño, el día 1.

Se trata de un recorrido de dificultad media-alta, con tramos equipados con pasamanos de cable y zonas de roca con grapas tipo vía ferrata.

La ruta discurre por un bosque de ribera, entre fragas autóctonas. A lo largo del camino, se puede disfrutar de cascadas y un impresionante paisaje.

Se parte de la luminosidad de Vilarrube para ir adentrándose posteriormente en una frondosidad, que ofrece un curioso contraste.

El jueves 2 se puede visitar los Altos de San Andrés entre flora, fauna y geología.

Esta ruta se realiza en la zona alta de Cedeira, por San Andrés para hablar de la flora y la geología, destacando las eclogitas de la zona. También se realizará una exploración a lo largo del recorrido, como la identificación de huellas de la fauna local. La época es propicia, además, para disfrutar de la flora de este espacio.

Ya el viernes 3 se podrá disfrutar de la Cedeira marinera, con una ruta que desarrolla un recorrido circular de dificultad baja, de aproximadamente seis kilómetros, que llevan hasta el puerto pesquero, aproximándose al Castro de Sarridal y regresando por el entramado histórico de la villa marinera.

La penúltima de las rutas será el sábado 4 y se traslada a lomos de un caballo a Valdoviño.

En este caso, la ruta se realizará hasta el conocido mirador del Banco de Meirás, entre valles, bosques y con el mar de fondo, guiada por monitoras especialistas.

La XeoRuta da Lousa en San Sadurniño podrá el broche final el día 5, permitiendo descubrir las rocas de esta parte del Xeoparque, con más de 450 millones de años de historia de la Tierra, profundizando en su origen y evolución.