Ferrolterra tiene las gasolineras con el precio más alto y más bajo de gasóleo de la provincia

El precio más económico este viernes estaba en 1,799 euros el litro de gasóleo Daniel Alexandre

La aprobación este viernes por parte del Gobierno del paquete de medidas económicas que afectan a los combustibles supondrá la reducción del impuesto del 21% al 10%, que se traduce en una bajada media de apenas 17 céntimos por litro en el gasóleo y 16 el de gasolina, muy lejos del encarecimiento acumulado en las últimas semanas.

En la misma jornada podían observarse los elevados precios que tiene el gasóleo en las estaciones de servicio de Ferrolterra, donde algunas ya superan los dos euros en gasóleo A. De hecho, es en esta comarca donde, según el geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se encuentra la estación de servicio con el precio más alto de toda Galicia.

Está en Biduela, en el concello de San Sadurniño, y el coste del litro de gasóleo era ayer de 2,149 euros, formando parte así de las 125 gasolineras de Galicia en la que este combustible ya supera los dos euros. La mayoría de las estaciones de la comarca rondan esta cifra, pasando del 1,8 e incluso superando los dos euros en más de una, pero también en Ferrolterra, donde se encuentran los depósitos con el gasóleo más económico de la provincia de A Coruña.

Se trata de la de Alcampo, en el polígono de A Gándara, donde el litro del combustible tipo A está a 1,799 euros, igualado con el de una gasolinera del polígono coruñés de A Grela. En Galicia, el surtidor más económico está actualmente en Nigrán –Pontevedra– donde hasta tres gasolineras dispensan gasóleo a 1,729 euros el litro a día de ayer. Desde el inicio de la guerra en oriente Próximo los precios han subido en torno a 46 céntimos.