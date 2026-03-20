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Ferrolterra

Los más pequeños de la comarca, al cuidado de huevos de Galiña de Mos

Las escuelas infantiles de San Sadurniño y Valdoviño se unen al proyecto de la asociación Avimos

Redacción
20/03/2026 18:10
Menores de la EIM A Rolada con los huevos
Menores de la EIM A Rolada con los huevos
Concello
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Los menores de la Escola Infantil Municipal ‘A Rolada’ de San Sadurniño tienen una misión muy especial. Y es que la asociación de criadoras y criadores de Galiña de Mos (Avimos) encargó al centro el cuidado de una remesa de huevos, “na confianza de que as nenas e nenos conseguirán que todos eles se logren, grazas aos coidados e o cariño da rapazada e das súas mestras”, explican desde el Concello. Si todo va bien, remarca el ejecutivo que dirige Secundino García, los pollitos comenzarán a romper el cascarón entre el 9 y el 10 de abril.

Con esta iniciativa, que cuenta con el apoyo económico de la Diputación de A Coruña, los más pequeños aprenderán valores fundamentales “como o do respecto pola natureza e o ciclo da vida”. También el de la responsabilidad que implica el cuidado de un ser vivo, “posto que a comunidade educativa da Rolada deberá controlar a temperatura e facer o volteo regular dos ovos até que eclosionen”, explica el Concello, además de darle de comer a las crías.

Además de todas estas enseñanzas, los más pequeños “tamén irán interiorizando a importancia de preservar unha raza autóctona, como parte da biodiversidade de Galicia”, indican desde el Consistorio sadurniñense, recordando, asimismo, que las familias podrán llevarse un pollito a casa “sempre e cando conten cun espazo axeitado para a súa crianza”.

Aula da Natureza

Los técnicos de Avimos también entregaron esta semana una incubadora al Aula da Natureza-Punto de Atención á Infancia (PAI) de Valdoviño. En el caso de estas instalaciones, la colaboración con la entidad se remonta ocho años atrás, ya que los menores del centro se implicaron en este proyecto al curso siguiente de abrir.

El PAI de Valdoviño lleva ocho años sumado a esta iniciativa
El PAI de Valdoviño lleva ocho años sumado a esta iniciativa
Concello

“Ao longo deste tempo, moitos dos pitiños foron adoptados polas familias”, explican desde el gobierno que dirige Alberto González

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