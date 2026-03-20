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Ferrolterra

Cabanas y Pontedeume, a la cabeza en el ranking de la felicidad en Ferrolterra

Este viernes se conmemora el Día internacional de este sentimiento, una fecha decretada por la ONU en el año 2012

Redacción
20/03/2026 05:00
Playa de Cabanas en imagen de archivo
Playa de Cabanas en imagen de archivo
Emilio Cortizas
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Como hay días y estudios para todo, la jornada de este 20 de marzo está considerada como el Día Internacional de la Felicidad. Así lo determinó la asamblea general de la ONU en el año 2012, con el objetivo de destacar la importancia del bienestar y la calidad de vida en todo el mundo. 

Aunque la felicidad es totalmente subjetiva, también se puede medir en claves de días de sol, de lluvia, de servicios con que se cuentan o de las infraestructuras de la localidad en la que se vive, entre otros factores. Así lo hace el ‘Spain Happy Index’, un estudio creado por la empresa tecnológica Sonneil que identifica las ciudades y zonas de España con mayor bienestar para vivir, tomando en cuenta factores como el clima, la calidad de vida, el acceso a servicios o la cercanía a la costa. 

En las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal hay dos que destacan sobre el resto, ocupando el ránking de los concellos más felices. Estas son Cabanas y Pontedeume, con una puntuación de 78,33 y 78,05 sobre 100, lo que las sitúa por encima de otros municipios con mayor población, porque no radica en eso –según el estudio– la felicidad de los habitantes. 

Tampoco en el buen o mal tiempo, ya que Ferrol con el mismo número de días de sol año –220– está por debajo, aunque ocupa un honroso séptimo puesto entre los 20 concellos de las tres comarcas. En el top cinco se encuentran, además de las ya citadas, Fene, Mugardos y Ares, por este orden y con puntuaciones de entre 77,53 y 76,99. Narón también sonríe más que Ferrol, ocupando la sexta posición. 

En la parte baja de la tabla se encuentra As Pontes, en la última posición –57,05 puntos–, mientras que en el medio del listado de felicidad hay localidades como Monfero –décimo puesto–, A Capela –noveno– o Cedeira –undécimo–. 

Según el estudio, que analiza el nivel de bienestar en más de 8.000 municipios españoles, a partir de diferentes variables que influyan en la calidad de vida de sus habitantes, en Galicia se demuestra que “la felicidad puede construirse desde múltiples factores, con concellos que combinan acceso a servicios, entorno natural y una escala urbana muy equilibrada”. 

El listado de la felicidad en la comarca sigue este orden: Cabanas, Pontedeume, Fene, Mugardos, Ares, Narón, Ferrol, Valdoviño, Neda, A Capela, Cedeira, San Sadurniño, Ortigueira, Mañón, Cariño, Monfero, Moeche, Cerdido, As Somozas, y As Pontes. 

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