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Ferrolterra

El Xeoparque, un destino de excelencia para la asociación de guías de turismo

Un grupo de expertos visitó el territorio en las últimas jornadas

Redacción
19/03/2026 15:52
Visita de los guías de la asociación al Xeoparque Cabo Ortegal
Visita de los guías de la asociación al Xeoparque Cabo Ortegal
Cedida
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Un grupo de miembros de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia visitaron recientemente el Xeoparque Cabo Ortegal, poniendo de relevancia la importancia de este territorio reconocido por la Unesco.

El encargado de conducir esta ruta, que comenzó en la Casa da Cultura de Valdoviño, fue el geólogo y director científico del Xeoparque, Fran Canosa. Allí, los participantes recibieron una charla divulgativa para conocer las particularidades a nivel patrimonial, cultural y geológico de la zona.

Además del municipio valdoviñés, la salida discurrió por Cedeira, Cariño y Moeche, permitiendo a los guías turísticos conocer enclaves como el litoral de Pantín, el mirador de Chao do Monte, la Vixía da Herbeira —en la Serra da Capelada– o el faro de Cabo Ortegal. También la playa de Fornos o la fortaleza modestina erigida en el siglo XIV.

“A visita supón unha nova alianza estratéxica por parte do Xeoparque, que continúa consolidándose como un destino de alto valor, sempre enfocado nun turismo responsable e activo”, exponen desde la entidad que gestiona el territorio, recordando que esta acción se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) que impulsa la Diputación de A Coruña con los fondos europeos NextGeneration.

En otro orden de cosas, el Xeoparque mantiene abierto el plazo, hasta el próximo día 22, para participar en tres encuestas –una para residentes, otra para empresarios y una tercera para visitantes– para conocer la percepción sobre el turismo en la zona.

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