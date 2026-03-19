La avispa asiática persiste en Ferrolterra: repunta el número de nidos retirados

Dos ejemplares de avispa asiática, en pleno vuelo C.G.

La persistencia de la avispa asiática en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal sigue marcando la realidad medioambiental de la zona. Y es que, lejos de remitir, los últimos datos oficiales de la Xunta constatan un aumento generalizado de los nidos retirados en los municipios de la zona en 2025, frente a la reducción registrada en el ejercicio de 2024.

En concreto, los efectivos de la empresa pública Seaga neutralizaron un total de 1.587 nidos, una cifra que supone un incremento con respecto al anterior, cuando se contabilizaron 1.379. Cabe señalar, sin embargo, que los números se mantienen lejos del censo de los últimos años, con 2.197 en 2023 y 1.647 de 2022.

Ferrol, a la cabeza

El análisis detallado de las cifras facilitadas por el gobierno autonómico revela un mapa de afectación desigual, donde los núcleos más poblados y las áreas costeras continúan saliendo peor parados. El ayuntamiento de Ferrol vuelve a situarse a la cabeza en la estadística de retirada de nidos de velutina, con un total de 248 (frente a los 213 de 2024). Le siguen Narón y Valdoviño, con 123 en cada uno. En el caso del municipio naronés, supone un descenso con respecto a los 136 previos, mientras que la localidad valdoviñesa solo registró dos más con respecto al anterior balance (121).

Los municipios más poblados y los de la zona costera registraron una mayor influencia que el año pasado

El grupo de concellos que superan la barrera del centenar de intervenciones se completa con Fene, que alcanzó los 116 nidos (frente a 115 de 2024); Ortigueira, con 101 actuaciones contabilizadas, frente a las 117 del año anterior; y As Pontes, que cierra el bloque de mayor incidencia con 100 nidos neutralizados (una cifra muy elevada con respecto a los 32 retirados en 2024).

Incidencia de la velutina en 2025 en Ferrolterra Diario de Ferrol

Mientras, por debajo de ese umbral de los cien avisperos, se situaron diversos concellos, con una incidencia dispar entre ellos. Así las cosas, en Cedeira, los efectivos de Seaga intervinieron 92 nidos en 2025, una cifra muy similar a los 95 del año anterior. Le siguen Neda, con 66 actuaciones; Mugardos, con 63; Ares y Pontedeume, que calcaron sus cifras con 62 intervenciones en cada uno; San Sadurniño, con 53 casos; y As Somozas, que llegó a los 52 nidos retirados. El dato somocense resulta especialmente llamativo, ya que supone más que duplicar los escasos 22 que había registrado en la campaña precedente.

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Por último, cerrando el listado de afectación según los datos facilitados por la Xunta, se encuentran las localidades de A Capela, con 32 avisperos neutralizados (que también duplica con respecto a los 16 del anterior informe); Mañón, con 29; Cerdido con 28 y Cariño con 27 nidos retirados.

Plan autonómico

Cabe señalar que la gestión de todas estas incidencias se canaliza a través de un plan centralizado de retirada que el ejecutivo gallego mantiene operativo desde 2020, aunque la adhesión de los Ayuntamientos a este sistema fue gradual. En este sentido, desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes explican que, cuando se puso en marcha, se sumaron 285 municipios y, “de forma paulatina, nos seguintes anos fóronse incorporando novos, con 300 en 2021, 306 en 2022, 311 en 2023 e a totalidade dos 313 concellos galegos desde 2024”.

El ejecutivo dispone de un plan centralizado al que están adheridos la totalidad de concellos desde 2024

En este programa, la empresa pública Seaga es la encargada de la gestión, eliminación o neutralización de los nidos que sean alertados a través del Teléfono de Atención e Información á Cidadanía 012.

Urgencias y falsas alarmas

El protocolo del gobierno gallego establece que, tras recibir la alerta, los operarios de Seaga deben proceder a la retirada del nido en el menor tiempo posible, “se ben hai casos onde os niños son inalcanzables ou dificilmente accesibles e requiren actuacións complementarias ou permisos administrativos ou de propietarios”, expone el departamento autonómico que dirige Diego Calvo.

A esto se suman, apunta la Xunta, diversas situaciones que no culminan en una retirada efectiva de los nidos. Entre estas figuran las salidas motivadas por nidos inactivos que ya han sido abandonados por la avispa asiática, los emplazamientos donde no procede actuar porque el avispero no se puede visualizar de forma directa, las alertas referidas a especies de insectos distintas a la velutina, o los avisos duplicados por nidos que ya habían sido eliminados con anterioridad.

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La Consellería incide, asimismo, en que cuando la alerta ciudadana es urgente o entraña un riesgo especial, la gestión se deriva directamente a través del servicio de emergencias 112 para forzar una intervención inmediata. Esta vía de actuación se activa en casos muy concretos, como la existencia de nidos en el interior de viviendas habitadas, en establecimientos de gran concurrencia pública o en las proximidades de personas con alergias diagnosticadas.

Además de la posibilidad de avisar por la línea telefónica específica del 012, la Xunta implementó en los últimos años otros canales tecnológicos como el Chatbot que opera 24 horas los siete días de la semana. También un sistema SMS destinado a notificar a los afectados la resolución de su petición o la aplicación ‘Controlvelutina’, una herramienta que los efectivos de Seaga utilizan para introducir en tiempo real información como la geolocalización del nido, fotografías del mismo o el resultado de la actuación.

“Os datos recollidos contribúen a estudar a evolución da presenza da especie e facer seguimento”, asevera el departamento autonómico. Cabe señalar que, ante el aumento extraordinario de avisos durante la campaña de 2023, la Xunta puso en marcha un programa piloto basado en la prevención. En este sentido, se inició un trampeo selectivo en primavera para capturar a las reinas fundadoras de los nuevos nidos “cando saen da hibernación en busca de alimento”.

La Xunta colocó 18.500 trampas en Galicia, lo que permitió capturar 230.000 reinas, un 103% más

Según las cifras facilitadas, en el marco de esta iniciativa se colocaron en 2025 un total de 18.500 trampas en los municipios de Galicia, que permitieron capturar “230.000 raíñas, un 103% máis que as 113.000 de 2024”, indica la Consellería, incidiendo en que el número de avisos registrados se redujo con respecto al periodo anterior a la puesta en marcha de esta medida. Este plan de choque implica, asimismo, formación, información y divulgación entre los efectivos que trabajan para paliar la incidencia de esta avispa invasora, así como actividades dirigidas a la población en general “para instruíla sobre o ciclo biolóxico da especie e as medidas implantadas.

En este sentido, desde el departamento de Diego Calvo apuntan que se llevaron a cabo charlas en toda la Comunidad y se formó al personal de campo encargado de instalar, revisar y retirar las trampas.