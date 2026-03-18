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Sanidad

Cuarenta proyectos para el concurso de ideas de la Casa de Acompañamento pontesa

La Diputación acaba de conformar al jurado que se hará cargo del análisis técnico de las propuestas

Redacción
18/03/2026 17:57
Una recreación 3D de la futura residencia promovida por la Diputación en As Pontes y otros dos concellos de la provincia
Una recreación 3D de la futura residencia promovida por la Diputación en As Pontes y otros dos concellos de la provincia
Cedida
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La Diputación de A Coruña sigue dando pasos para el desarrollo de su proyecto de Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores (CAM), el nuevo modelo de residencias públicas que promueve la administración provincial en As Pontes, Rianxo y Ordes.

El concurso de ideas para la CAM Pardo Bazán, la pontesa, ha sumado  una “elevada participación”, con un total de 36 proyectos presentados, un dato que se puso de relieve en las últimas horas tras reunirse la comisión político-técnica encargada de supervisar el desarrollo del proyecto.

Durante el encuentro también se constituyó el jurado que se encargará de evaluar las propuestas presentadas. Cabe recordar que la resolución deberá presentarse en el mes de junio.

El presidente de la Diputación, Valentín González, explicaba al respecto de este asunto que “a elevada participación evidencia o interese que esperta este modelo pioneiro de atención ás persoas maiores, baseado en centros próximos e pequenos con distintas unidades de convivencia, integración coa contorna e atención centrada na persoa. Un modelo afastado das grandes residencias tradicionais”.

González Formoso también informó de los avances en las otras dos residencias, con el inicio de tramitación  de la cesión de la parcela en la de Rianxo y en la redacción del proyecto en el municipio de Ordes.

El presidente de la Diputación recordó que la pretensión del ente que preside es seguir dando pasos hasta “consolidar unha rede pública provincial que aposta por un modelo de coidados máis humano”.

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