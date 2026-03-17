Miembros de la plataforma explicaron este martes los avances en las gestiones en el Ateneo Daniel Alexandre

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reunirá con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pero en una fecha que todavía no se ha concretado. La plataforma agradeció la intermediación de un grupo de diputados y diputadas gallegas del PSOE para garantizar la celebración de ese encuentro, después de que la proposición no de ley (PNL) se registrase en el Congreso no contase con la firma del grupo parlamentario socialista y sí de los del Partido Popular, Sumar y BNG.

El portavoz del colectivo, Fernando Ramos, señaló que el objetivo es que ese encuentro con don Santano no sea un mero acto protocolario y sí "de traballo". "Imos avanzando cara onde queremos chegar, pero non podemos baixar a garda", añadió.

Sobre la negativa del PSOE en la Cámara Baja de rubricar el documento que recoge las nueve medidas para modernizar el ferrocarril en Ferrolterra, Ramos aseguró que desde el PSdeG se le trasladó que "segue a estar do lado da cidadanía e que se non o asinaron é porque é un documento tan esixente en contidos e prazos que non quere aprobar algo que sabe que non se vai cumprir no que queda de lexislatura". En todo caso, el Foro entiende que "é imposible que todo o que pide a cidadanía se poida cumprir en pouco máis dun ano cando non se fixo en décadas, pero queremos que quede por escrito no diario de sesión para que non haxa volta atrás".

En ese sentido, Ramos recordó que habrá otras reuniones con representantes de Renfe para intentar abordar un reajuste de las frecuencias. De hecho, anunció que el Foro está finalizando una propuesta para su traslado a la compañía. En este punto también se refirió a la Xunta. "Debe colaborar para que a oferta ferroviaria estea conectada coa do autobús, que depende xa da administración autonómica", dijo.

En la comparecencia también estuvieron presentes miembros de colectivos como la Plataforma por un transporte público digno, que reiteraron la importancia de que se avance en la intermodalidad.