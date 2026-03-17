Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reunirá con el secretario de Estado de Transportes

Diputados socialistas han confirmado el encuentro, para el que todavía no hay fecha

X. Fandiño
X. Fandiño
17/03/2026 14:18
Ateneo rp Foro Cidadán polo Ferrocarril
Miembros de la plataforma explicaron este martes los avances en las gestiones en el Ateneo
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reunirá con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, pero en una fecha que todavía no se ha concretado. La plataforma agradeció la intermediación de un grupo de diputados y diputadas gallegas del PSOE para garantizar la celebración de ese encuentro, después de que la proposición no de ley (PNL) se registrase en el Congreso no contase con la firma del grupo parlamentario socialista y sí de los del Partido Popular, Sumar y BNG. 

El portavoz del colectivo, Fernando Ramos, señaló que el objetivo es que ese encuentro con don Santano no sea un mero acto protocolario y sí "de traballo". "Imos avanzando cara onde queremos chegar, pero non podemos baixar a garda", añadió. 

Sobre la negativa del PSOE en la Cámara Baja de rubricar el documento que recoge las nueve medidas para modernizar el ferrocarril en Ferrolterra, Ramos aseguró que desde el PSdeG se le trasladó que "segue a estar do lado da cidadanía e que se non o asinaron é porque é un documento tan esixente en contidos e prazos que non quere aprobar algo que sabe que non se vai cumprir no que queda de lexislatura". En todo caso, el Foro entiende que "é imposible que todo o que pide a cidadanía se poida cumprir en pouco máis dun ano cando non se fixo en décadas, pero queremos que quede por escrito no diario de sesión para que non haxa volta atrás".

En ese sentido, Ramos recordó que habrá otras reuniones con representantes de Renfe para intentar abordar un reajuste de las frecuencias. De hecho, anunció que el Foro está finalizando una propuesta para su traslado a la compañía. En este punto también se refirió a la Xunta. "Debe colaborar para que a oferta ferroviaria estea conectada coa do autobús, que depende xa da administración autonómica", dijo. 

En la comparecencia también estuvieron presentes miembros de colectivos como la Plataforma por un transporte público digno, que reiteraron la importancia de que se avance en la intermodalidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ateneo rp Foro Cidadán polo Ferrocarril

El Foro Cidadán polo Ferrocarril se reunirá con el secretario de Estado de Transportes
X. Fandiño
Pepitas 2025

Todo listo en Ferrol para rondar en As Pepitas y lograr el foco nacional
Marta Corral
Fenerock 2024

El Drogas y Hamlet, en el cartel de la próxima edición del FeneRock
Redacción
El ideal gallego

Mar considera que el estudio BivaFerrol puede servir de modelo para el resto de las rías de Galicia
X. Fandiño