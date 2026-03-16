Mar considera que el estudio BivaFerrol puede servir de modelo para el resto de las rías de Galicia

Zamburiña de la ría Jorge Meis

En los sedimentos podría estar la respuesta a la crisis productiva que asola la ría de Ferrol desde hace varios años. Y en estas capas del fondo marino es donde la Consellería do Mar, en colaboración con dos organismos científicos, va a centrar su atención en lo que respecta a los bivalvos, en general, y a la zamburiña en particular.

En el caso del primero, que se denomina BivaFerrol, fue aprobado por el Consello de Goberno de la Xunta el pasado mes de noviembre. Se ejecutará entre este año y finales del que viene en el marco de Redemar, una plataforma que está formada por el sector del mar con organismos científicos. En este caso, colaboran los tres pósitos de la ría.

Presentado por la Universidade de Santiago de Compostela, BivaFerrol dispone de un presupuesto de 205.000 euros. Tras constatar una reducción de la productividad en los últimos tiempos, el proyecto busca identificar las causas a través de un estudio “integral” de los sedimentos. De algún modo, este estudio piloto podría ser útil también para otras rías que padecen una problemática similar, de manera que los ensayos que se realicen puedan servir de modelo para aplicarse en otras zonas.

En este caso, además del análisis del sedimento, se plantearán diferentes medidas. Entre ellas, la selección de parcelas en el banco de Barallobre para aplicar diferentes tratamientos y también puntos de toma de datos para la monitorización ambiental de la producción y desarrollo de las poblaciones de bivalvos.

Zamburiña

Junto a BivaFerrol, la ría local también es protagonista de otro estudio de Redemar. En este caso se llama Zamfer y fue presentado por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC– a través del Instituto de Investigacións Mariñas. El presupuesto con el que se cuenta se acerca a los 168.000 euros y el objetivo es elaborar un plan de manejo para la recuperación de las poblaciones de esta especie en la ría de Ferrol, la única de Galicia en la que se da de manera natural. Así, se procederá a la caracterización del hábitat de la zamburiña, se estudiará su ciclo para ver si se amolda al periodo de extracción, se estudiará la captación de siembra local y se indagarán las zonas más adecuadas para su crecimiento.