La Asociación Amigos del Camino del Mar reivindica el valor y potencial de esta ruta que empata con el Camino Inglés

Dos peregrinos transitan por la calle Paraíso, en Neda, donde el Camino del Mar se une con el Inglés Cedida

La Asociación Amigos del Camino del Mar inició el pasado 8 de marzo la quinta edición de su ruta “Concello a Concello”, una iniciativa que pretende visibilizar y consolidar la histórica vía jacobea que conecta la costa cantábrica y ártabra con la capital gallega.

El primer recorrido partió de Ribadeo, en una etapa inaugural que llevó a las personas participantes hasta A Espiñeira. El segundo itinerario discurrió entre Barreiros y Foz, el pasado domingo 15, y proseguirán las diferentes etapas hasta llegar a los concellos de Ortegal y Trasancos hasta llegar a Neda, donde enlazarán con el Camino Inglés.

Más allá del aspecto deportivo, la iniciativa persigue un profundo componente cultural y reivindicativo de una ruta que aumenta el número de viajeros cada año. El presidente de la entidad, Manuel Vicente, explicó que el proyecto tiene como metas difundir el trazado original del itinerario, favorecer que los vecinos de los concellos redescubran el patrimonio local y continuar con la labor de señalización mediante el repintado de las flechas amarillas, siguiendo el legado de Elías Valiña.

La asociación insiste también en la necesidad de que la Xunta reconozca oficialmente esta ruta como Camino de Santiago, en cumplimiento de acuerdos parlamentarios previos