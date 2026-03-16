El sector marisquero agoniza y ve el futuro “moi complicado”

Marisqueo en la ría Jorge Meis

La desesperación se apodera del sector marisquero de la ría de Ferrol, que sigue en barrena y sin apenas recursos a los que agarrarse. Con la mayor parte de las especies de almeja desaparecidas –el caso de la babosa es crítico–, sin berberecho, con la zamburiña en su peor momento en años y sin poder extraerse vieira por la persistencia de la toxina amnésica, la actividad en las cofradías está en mínimos. En las últimas semanas, y hasta el 31 de marzo, los profesionales con permiso de marisqueo han abierto una vía de escape en otra ría, en el banco de Sada, pero, aunque es una ayuda en tiempos de escasez, los resultados no son los esperados.

Los datos del Anuario de Pesca de la Consellería do Mar sobre el año pasado son muy elocuentes y reflejan una caída en los tres pósitos que faenan en la ría –el de Mugardos, a pie; Ferrol y Barallobre, también a flote– que, por lo demás, se viene arrastrando a lo largo de los últimos años. Desde 2023, por ejemplo, la caída en la comercialización del mar en la lonja de Curuxeiras pasó de las casi 143 toneladas a 88 y los ingresos, de 1,4 millones a 1,1. Son 300.000 euros menos. En Barallobre, hace dos años se vendieron 133 toneladas y en 2025, cerca de 95, lo que ha supuesto unas pérdidas considerables: si por esa actividad ingresó en 2023 1,2 millones, el ejercicio anterior no llegó a los 800.000. Mugardos, por su parte, también ha recibido un fuerte impacto en su actividad y en las cuentas: de 40 toneladas y 540.000 euros hace dos años, a 14.000 kilos de marisco y 264.000 euros de ingresos. Una debacle evidente que se ha agravado los dos primeros meses del año por la persistencia de los temporales que ha llevado a la inactividad a muchos socios y socias.

Chacartegui incide en la necesidad de “centralizar las ventas” de las tres cofradías para que sean viables

El inicio de la campaña de la navaja este lunes y la proximidad de la Semana Santa, una de las épocas del año en la que los precios suelen estar por encima de la media, permite aliviar algo la presión, pero solo para los que están. “Es un pequeño balón de oxígeno, pero temporal”, apunta el patrón mayor de la cofradía ferrolana, Gustavo Chacartegui, que subraya que la situación de las cofradías es “muy fastidiada” y considera que es el momento de cambiar “el sistema actual” de gestión. “Creo que hay que centralizar las ventas y unificar las cofradías si queremos que el sector aguante porque estamos muy mal”, asegura, antes de reconocer que “no descartamos” solicitar medidas como una parada biológica.

Éxodo

En Barallobre se pone el foco en el recurso. El inicio de la navaja es una buena noticia, pero para el resto de los productos la situación no es nada halagüeña. “Coa vieira levamos facendo analíticas desde outubro intentando abrir. Da zamburiña estamos pendientes de facer un muestreo para saber que resultados temos e se podemos empezar, e o marisqueo é agónico: a flote van algúns a Sada, pero case ningún colle o tope, e na ría de Ferrol cada día hai menos”, explica Jorge López, patrón mayor de la agrupación fenesa.

Con ese panorama, el desánimo cunde en el sector. “Están desesperados, pregúntannos que van facer da súa vida e nós tampouco vemos solución nin alternativa. No marisqueo a pé están agora parados logo de ter unha mortandade moi grande”, señala. Atendiendo a estas circunstancias, que son las mismas que han afectado al resto de las rías, Barallobre ha elaborado unos informes para la Consellería do Mar con los que justificar un paro biológico o un cese de actividad por fuerza mayor, como el año pasado, que se extendió entre mediados de abril y mediados de julio. “Entendemos que cumprimos todos as condicións. Estamos moi prexudicados, pero agora, coa morte por baixa salinidade, vai ser aínda máis agónico e se non hai algunha alternativa durante a primavera ou verán vai ser moi difícil que mariscadores, armadores e confrarías deamos chegado a fin de ano”, comenta el patrón mayor de Fene.

López advierte de que se están dando casos de mariscadores que abandonan el sector para recolocarse

Esta merma tan pronunciada que ratifican los datos de primera venta publicados por la Consellería ha llevado a varios socios a buscar un trabajo fuera del mar. “Probaron e quedan, pois polo menos teñen un salario todos os meses”, señala López, “pois aquí non sabes o que vas coller. Hai xente entre 45 e 60 anos que non ten moitas alternativas porque levan toda a súa vida no mar e é moi difícil ir a outro sector que non coñeces. Non nos fixeron caso ao principio e é moi posible que esta nave non chegue a porto”, sentencia Jorge López.