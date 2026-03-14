Medio centenar de estudiantes de Ferrolterra mejorarán su inglés en los Spring Week

Imagen de archivo de alumnado participante en la iniciativa autonómica Cedida

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP de la Xunta acaba de publicar la relación de centros e institutos seleccionados para participar en los campamentos Spring Week, una iniciativa que cuenta con una inversión cercana al medio millón de euros y que pretende impulsar las competencias en lenguas extranjeras del alumnado gallego.

Entre el estudiantado que tomará parte habrá representación de Ferrolterra. Y es que entre los centros seleccionados figuran el Castro da Uz de As Pontes (18 alumnos y alumnas), el Nicolás del Río de Cedeira (22), el A Laxe de Ferrol (5) y Os Casais de Fene (8). En concreto, la actividad se desarrollará, por tandas semanales, entre el 22 de marzo y 23 de mayo, siendo los estudiantes ponteses los primeros en participar. La iniciativa consiste en una estancia en la que los jóvenes conviven “nunha contorna de inmersión lingüística, practicando inglés en situacións reais con profesorado nativo”, explica el departamento autonómico, y se realiza en el Centro Residencial dos Peares.

Estos campamentos combinan propuestas académicas y lúdicas, por lo que, además de recibir clase, el alumnado participa en talleres y actividades de ocio “que favorecen a cooperación, a interacción social e o achegamento á cultura angloxasoa”.

La Consellería incide en que Galicia se ha consolidado, por segundo año consecutivo, como la Comunidad con mayor nivel de inglés de España, según el informe anual de Education First. “Cunha puntuación de 563 puntos, 23 máis que a media estatal e 73 máis que a global, Galicia sitúase na táboa de dominio alto da lingua inglesa nun contexto mundial, mentres que o conxunto español queda na de manexo moderado da mesma”, añaden desde la Xunta.