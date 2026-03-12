Mi cuenta

Estaca de Bares será el primer punto de Galicia en el que se pueda ver el eclipse de sol

Este será el primero de los tres eclipses que se podrán observar desde España en los próximos años, conocidos como el “Trío de Eclipses 2026-2027-2028”

Redacción
12/03/2026 21:57
reunion comarca eclipse
Reunion sobre las medidas de seguridad para el día del eclipse
Cedida
Los concellos de la comarca se preparan para el eclipse total de sol del próximo mes de agosto, recibiendo la información necesaria en cuanto a seguridad, que se facilita desde la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.

Con este fin, Julio Abalde mantuvo ayer un encuentro al que estaban citados los representantes de los Concellos de A Capela, Ares, As Pontes, As Somozas, Cabanas, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, San Sadurniño y Valdoviño, así como los responsables de diferentes organismos de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para avanzar en la preparación del operativo ante el histórico evento del próximo 12 de agosto.

Se analizaron, de este modo, los principales retos organizativos que supone este fenómeno astronómico, especialmente en lo que respeta a la planificación de los dispositivos de seguridad, movilidad y emergencias en los distintos municipios.

Más de 4.000 británicos llegarán a Ferrol para ver el eclipse

Durante la reunión, Julio Abalde recordó que este será el primero de los tres eclipses que se podrán observar desde España en los próximos años, conocidos como el “Trío de Eclipses 2026-2027-2028”. Galicia será uno de los territorios privilegiados para la observación del de este año y España será el único país europeo desde lo que se podrá contemplar en su totalidad.

En la provincia de A Coruña, de los 93 ayuntamientos, 59 podrán observar el eclipse de forma total y 34 de manera parcial. En el caso del área de Ferrol, todos los ayuntamientos convocados a la reunión se encuentran en la franja de totalidad, lo que podría atraer a un número importante de visitantes.

Locura en Ferrol con el eclipse solar: habitaciones de hotel a 300 euros la noche

“Debemos anticiparnos para garantir que a cidadanía poida desfrutar deste fenómeno con seguridade e coa mellor organización posible”, destacó Julio Abalde.

Uno de los aspectos centrales tratados durante la reunión fue la identificación de los puntos de observación preferentes en cada municipio. Los ayuntamientos analizarán aquellos espacios que ofrezcan buenas condiciones de visibilidad y que cuenten con infraestructuras adecuadas para acoger afluencias de público, especialmente en materia de accesos, movilidad y aparcamiento.

Una niña disfruta del eclipse

A Xunta leva aos centros educativos a programación 'Galicia explora o ceo. Camiño da eclipse 2026'

El primer punto de Galicia en el que se podrá observar la totalidad del eclipse será el Cabo de Estaca de Bares, en el municipio coruñés de Mañón.

