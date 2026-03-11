Mi cuenta

Ferrolterra

El TSXG confirma la condena a una vecina de Ferrolterra por los delitos de falsedad y estafa

Redacción
11/03/2026 21:50
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG– ha desestimado un recurso de apelación formulado por una mujer condenada por la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado mes de septiembre por un delito de falsedad en documento privado y otro de estafa procesal en grado de tentativa en relación con la demanda de un familiar con derecho a la legítima parte de una herencia tras el fallecimiento del abuelo de la encausada.

El alto tribunal gallego avala los términos de segunda instancia –procedentes a su vez del Juzgado de Instrucción nº1 de Ferrol en el sentido en el que no se vulneró la presunción de inocencia de la condenada y de que el fallo está debidamente justificado.

En ese sentido, se considera probado que la acusada pretendió simular la realización de una serie de obras de pintura y fontanería en una vivienda localizada en el término municipal de Ares para reducir el importe de la legítima que legalmente le correspondía al demandante. Así, ni el pintor ni el fontanero realizado los trabajos, ni tampoco emitieron esas facturas. Tampoco existen justificantes de tales obras.

El TSXG desestima de esta manera la apelación, si bien precisa que es posible presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

Redacción
