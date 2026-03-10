Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Afigal contribuyó a la financiación de 178 proyectos en Ferrol en 2025

La Sociedad de Garantía Recíproca formalizó avales por importe de 22,6 millones, un tercio más que en 2024

Redacción
10/03/2026 21:19
Afigal
La sociedad busca la mejor opción de financiación en función del proyecto
Cedida
La delegación en Ferrol de la Sociedad de Garantía Recíproca –SGR– Afigal formalizó avales por valor de 22,6 millones de euros en 2025, lo que supuso un tercio más que el año anterior. De este modo, la entidad respaldó un total de 178 proyectos empresariales de pymes, autónomos y emprendedores de la comarca, cifra que “refuerza el dinamismo del tejido empresarial” de la zona y “consolida el papel de la sociedad como instrumento clave para el acceso a la financiación.

Actualmente son 2.262 las firmas de Ferrolterra que son socias de Afigal, es decir, el 17% de su base societaria. Con su intermediación, las pequeñas y medianas empresas y también los autónomos pueden acceder a financiación en condiciones preferentes para impulsar inversiones productivas, fortalecer su liquidez y mejorar su competitividad, explica la sociedad, que recalca que con su actividad en la comarca a lo largo del pasado ejercicio ha contribuido al mantenimiento de 6.560 puestos de trabajo.

El “notable incremento” registrado el año pasado en la comarca es reflejo, apunta la Sociedad de Garantía Recíproca, de la “confianza del tejido empresarial en la SGR como aliado financiero para afrontar nuevos retos y proyectos de desarrollo”.

Perfil

En lo que respecta al perfil mayoritario de las empresas que recibieron el apoyo de Afigal, este es el de una pyme del sector terciario que necesita financiación para realizar inversiones. Este sector, de hecho, concentró el 37% de las operaciones, seguido del comercio –el 28%–, la industria –13%–, la agricultura y la pesca –12%– y, por último, la construcción, con un 10%.

Entre las entidades protectoras de Afigal están Abanca, Xunta, Igape, Banco Sabadell, Santander y Caixa Rural. 

